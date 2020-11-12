«Планета кино»: придется закрыть все кинотеатры и уволить людей

Совладелец сети кинотеатров «Планета кино» Дмитрий Деркач отреагировал на введенный правительством карантин выходного дня.

«Ну что ж карантин выходного дня ввели, никаких компенсаций, налоговых каникул, беспроцентных займов, помощи сотрудникам закрытых компаний. Кинотеатры до 80% дохода получают именно в выходные. В будние дни люди не ходят в кинотеатры, они активно толпами ездят в общественном транспорте. Поработаем неделю, после этого, вероятно, придется закрыть все наши кинотеатры и уволить 500 сотрудников. Оставить этих людей без работы и зарплаты», – написал Деркач.

Напомним, ранее совладелец сети призывал посещать акции протеста против локдауна.

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Фото: unsplash

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