Леонора Пащенко о драме «Морская академия»: «Захотелось рассказать историю о молодежи»

Проект стал одним из победителей конкурса социально значимого контента PITCH UA 2, получив возможность финансирования от проекта «Зміцнення громадської довіри» UCBI II и Агентства США по международному развитию USAID. Руководитель авторской группы Леонора Пащенко поделилась подробностями производства этого проекта.

Леонора, во времена засилья на экранах мелодрам, как родилась идея молодежной драмы «Морская Академия»?

Когда мы узнали о конкурсе, который объявило агентство США по международному развитию (USAID), нам показалась привлекательной тема «Активация молодежи». Ранее мы уже думали над идеей создания фильма о престижной Морской академии в Одессе, куда стекается учиться молодежь из разных уголков Украины. Мы решили, что сможем показать необычные характеры, новые взгляды на жизнь и современное восприятие действительности. Захотелось рассказать историю о молодежи, которая является нашим будущим.

В ключе вышесказанного, можно ли ожидать, что в фильме появится много новых имен?

Да, и причем не только среди актерского состава, где у нас заняты совершенно молодые ребята, а двое — так вообще еще студенты. Мы пошли на эксперимент: предложили будущим кинодраматургам — студентам-второкурсникам университета им. Карпенко-Карого — присоединиться к работе над сценарием сериала. Екатерина Бирюкова, Ольга Артушевская, Полина Скоморох и Богдан Дмитришин — ровесники наших киногероев и тоже из разных концов Украины. Кстати, основную драматическую линию сериала — поиск главным героем своего сына — предложили именно наши студенты. Так же ребята предложили ввести в повествование героя нетрадиционной ориентации и парня, у которого папа из Эфиопии, а мама украинка. Конечно, у будущих сценаристов не хватает опыта, но они стараются привнести новый взгляд на привычные, казалось бы, вещи.

Наш американский куратор, голливудский продюсер и сценарист Адам Сигал, отметил наше начинание: «Вы работаете по американскому образцу, когда у каждого автора есть свой персонаж, именно с ним он «живет» и представляет его интересы, прописывая в сюжете». Всего над сценарием работают шесть авторов, и не всегда нам легко. Иногда Адам делает несколько замечаний по тексту, а иногда нам приходится переписывать чуть ли не половину серии. Но, признаюсь, иногда и нам удается убедить его в нашей правоте.

Насколько приемлемы замечания Адама Сигала, ведь он находится за 12 тысяч километров и в совершенно другой реальности?

Бывают забавные моменты. Для него, например, был совершенно непонятным момент, когда студентов вынуждают платить за сдачу зачетов. Мы учли комментарии нашего куратора и изменили это в сценарии, чтобы уйти от негатива, которого в жизни и так хватает.

Еще один интересный пример — в сюжете есть рассказ о «черных археологах» — людях, которые занимаются незаконными раскопками и поиском артефактов. Для нас «черный археолог» вполне приемлемая фраза, но в дословном переводе она у американцев может вызвать неоднозначную реакцию. Пришлось искать соответствующее замену.

Студенты-сценаристы, наверное, не отстают от вас и много экспериментируют?

Когда разрабатывали историю с травлей парня нетрадиционной сексуальной ориентацией, наша молодежь пустилась во все тяжкие и использовала довольно колоритную лексику. Адам мягко сказал: «Ребята, давайте не будем. Если вы напишете иначе, ничего не изменится». По условиям конкурса PITCH UA нельзя ни в каком виде поддерживать ксенофобские или расистские настроения. Произношение с экрана определенных резких фраз именно таким проявлением и является.

По обилию персонажей, легко предположить, что сюжетных линий будет несколько — это так?

Горизонтальная линия будет развиваться на протяжении всей истории — это поиск главным героем своего сына, о существовании которого он узнает через 20 лет после его рождения. Но кроме этого в каждой серии будут показаны пять личных историй основных персонажей и трех героев второго плана — курсантов Академии. Один парень родом из Донецка, есть крымскотатарская девушка из оккупированного Крыма — она мечтает стать капитаном корабля гражданского флота. Еще один парень добивается отмены сноса исторического здания в Одессе. Его однокурсник борется за экологию на Черноморском побережье. На протяжении сериала будет показано, как совсем молодые ребята занимают активную жизненную позицию и становятся ответственными за судьбу своей страны.

Кроме поиска родного сына, какая миссия у главного героя?

Он — воин-доброволец, получивший ранение на фронте. С душой, опаленной войной. Строгий и требовательный, как к себе, так и к своим подопечным. Он становится куратором группы, и его знакомство с курсантами начинается с двойного конфликта. Но его задача создать из совершенно разных курсантов Морской академии единую команду и объяснить им, что в жизни главное, а что нет. Со временем ему это удается, и при этом он сам оттаивает и становится мягче. В этой истории мы стремимся показать, что, отбросив личный эгоизм, каждый человек может очень многого достичь.

Кто оказывает профессиональную консультацию, чтобы в повествовании не запутаться в морской терминологии и, как говорится, не сесть на мель?

Наш оператор Константин Воробьев — выпускник Одесской Морской академии. Он же познакомил нас с Дмитрием Джежерой — владельцем фрахтовой компании в Одессе. Дмитрий отвечает на любые наши вопросы в любое время суток. Социолог Оксана Лемешко оказывает консультации по пониманию ментальности людей из разных уголков страны.

Как проходил поиск актера на главную роль?

Наш выбор пал на Сергея Стрельникова. И мы не ошиблись. Актер загорелся, вжился в характер, предлагает много новых решений. Сергей относится к тем профессионалам, которые всегда ответственно подходят к своей работе. Очевидно, что ему нравится роль, и он буквально живет в кадре.

Какая роль досталась актрисе Екатерине Варченко?

Она играет психолога Академии. У нее есть проблемы в личной жизни, она не может найти общий язык со своей 12-летней дочкой. Как говорится, — сапожник без сапог. Она может помочь всем, но не может помочь себе. Наш главный герой помогает ей разобраться в этих хитросплетениях. Персонаж Кати Варченко отвечает за мелодраматическую линию нашего сериала, который мы хотим сделать разноплановым, интересным зрителям разного возраста.

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Фото: пресс-служба кинокомпании Star Media

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