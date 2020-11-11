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Ирина Цилык отказалась от звания заслуженного деятеля искусств
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Ирина Цилык отказалась от звания заслуженного деятеля искусств

от Telekritika
Telekritika 662

Она считает неуместным принимать такие награды, когда многие ее коллеги обижены нынешней властью.

Кинорежиссер Ирина Цилык приняла решение отказаться от звания заслуженного деятеля искусств, которое ей присвоил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом Цилык сообщила на своей Facebook-странице.

«Новость, мягко говоря, меня удивила, ведь я понятия не имела о том, что кто-то вообще подавал мою кандидатуру на получение этого звания (как мне уже объяснили, речь идет об определенной процедуре). Поэтому я ждала, что со мной кто-то свяжется по этому поводу, но нет, — отметила Ирина Цилык. — Было время переварить информацию, почитать поздравления моих френдов и письма в приват с советами «ни в коем случае не отказываться от звания». Но я так и не смогла на себя примерить все это – ну какая из меня заслуженная? Честно говоря, я очень хочу быть полезной и заслужить любовь и доверие своей страны различными добрыми делами. Но пока было бы неуместно иметь такое звание, смотря на это с разных точек зрения. Во-первых, я только начинаю свой путь в кинорежиссуре. Кроме того, считаю неуместным принимать с легкой душой такие награды во времена неуверенности, когда многие мои коллеги из киносообщества обижены несправедливыми действиями нынешней власти».

Напомним, украинский режиссер, оператор, сценарист и продюсер Валентин Васянович отказался от ордена «За заслуги» 3-й степени, которым его наградил Владимир Зеленский.

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Фото: Оксана Тисовская

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