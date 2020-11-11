Режиссер Васянович отказался от ордена, который ему дал Зеленский

Украинский режиссер, оператор, сценарист и продюсер Валентин Васянович отказался от ордена «За заслуги» 3-й степени, который ему присудил президент Владимир Зеленский. Об этом пишет LB.ua со ссылкой на комментарий режиссера.

Васянович пояснил изданию, что «это не политическое решение, это цеховая солидарность и этика».

«Как участник кинематографического процесса я протестую этим отказом против генерирования властью уголовных производств против большинства кинопроизводителей, которые создавали украинскую киноиндустрию последние годы. По странному стечению обстоятельств, эти «дела» в основном касаются тех продакшенов, которые представляли Украину на международной арене, — комментирует Васянович. — Я не могу принимать награду от той власти, которая одной рукой награждает «за значительный личный вклад в развитие национальной культуры, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство», а другой — открывает уголовные производства и занимается преследованием. Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика».

Валентин Васянович — кинорежиссер, автор игровых фильмов «Атлантида», «Уровень черного» и документального «Сумерки», оператор фильма «Племя» Мирослава Слабошпицкого.

LB.ua объясняет, что в комментарии Васяновича говорится, в частности, об уголовном производстве, упомянутое в обращении, опубликованном на сайте Госкино перед вторым туром 14-го государственного конкурса кинопроеков. В нем Госкино просило экспертов «при оценке проектов во время второго тура учесть информацию о наличии незакрытых уголовных производств в отношении компаний (по заявлениям правоохранительных органов) и наличие незавершенных, но не сданных в Госкино проектов в предыдущие годы». Речь шла о компании «Трафик филмз», «Лаймовый свет», «Артхаус трафик», ОО «Молодость» и другие.

Напомним, «Атлантида» Валентина Васяновича представит Украину на «Оскаре».

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Фото: Limelite

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