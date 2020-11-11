НовостиТВ

Студия «Квартал 95» снимает приключенческий сериал

от Telekritika
От Telekritika 834
Главная Новости Студия «Квартал 95» снимает приключенческий сериал

Премьера состоится на телеканале «Украина».

Студия «Квартал 95» приступила к съемкам комедийной мелодрамы «Спасти маму». Съемки пройдут в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба студии.

«Трогательная и добрая история про воспитательницу и уже взрослых состоявшихся людей, которые выросли в детском доме. Зрителей ждет богатая на события история, наполненная приключениями, неожиданными поворотами и каскадерскими трюками. Также будут невероятные флешбеки в прошлую жизнь, которые покажут, как Мама их воспитывала, оберегала и любила», — прокомментировал режиссер-постановщик проекта Андрей Силкин.

Премьера состоится на телеканале «Украина».

В главных ролях: Тамара Антропова, Александр Печерица, Виталий Салий, Вячеслав Довженко, Ксения Архангельская, Игорь Портянко и другие.

Режиссер-постановщик — Андрей Силкин, оператор-постановщик — Алексей Ламах, креативный продюсер — Александр Щур, сценаристы: Сергей Шинкарук, Александр Староминский, Алексей Павленко; продюсеры: Борис Шефир, Александр Божков, Наталья Стрибук, Виктория Корогод.

Напомним, недавно стартовали съемки сериала «Жить с Надеждой» от студии «Квартал 95».

Читайте также:

 Студия «Квартал 95» снимает новый сериал для «1+1»
 «Квартал 95» приступил к съемкам сериала «Беглецы»
«Квартал 95» приступил к съемкам второго сезона сериала «Папик»

Фото: «Квартал 95»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

ЕС ужесточит регулирование IT-гигантов

13.10.2020

Facebook не может остановить Россию от вмешательств в...

29.10.2020

Режиссер Васянович отказался от ордена, который ему дал...

11.11.2020

ТСН на «1+1» в день выборов президента США...

29.10.2020

Нацсовет продлил ООО «Зеонбуд» лицензию провайдера программной услуги...

30.10.2020

Телеканал «Украина» покажет контрольный матч Польша – Украина

06.11.2020

Чи є в Україні справжні новини, або як...

21.10.2020

Программа «Ранок з Україною» посвятит выпуск Хэллоуину

29.10.2020

В октябре новостники существенно увеличили свои аудитории —...

11.11.2020

Комитет по вопросам свободы слова рассмотрит вопрос о...

20.10.2020
Avatar