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Volia начинает дистрибуцию своих телеканалов
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Volia начинает дистрибуцию своих телеканалов

от Telekritika
Telekritika 971

Партнером компании стал сервис OLL.TV.

Компания Volia начала дистрибуцию телеканалов собственного производства – CINE+. В результате переговоров право на трансляцию получила одна из крупнейших ОТТ-платформ Украины – OLL.TV, принадлежащая медиахолдингу «Медиа Группа Украина». Об этом сообщает пресс-служба.

Абонентам медиаплатформы уже доступны фильмовые каналы, с контентом топовых студий Голливуда Disney, Pixar, Marvel, Universal, а также европейских и украинских независимых производителей. Весь контент полностью дублирован на украинский язык. Для абонентов OLL.TV доступен весь перечень телеканалов в SD и HD качестве.

Напомним, компании Volia и FILM.UA Group договорились о долгосрочном сотрудничестве и заявили о старте совместного проекта – «Мир украинского кино».

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Фото: Volia

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