Компании Amazon грозит рекордный штраф

Еврокомиссия направила Amazon официальный список претензий, связанных с нарушением антимонопольного законодательства ЕС, онлайн-гиганту может грозить штраф в размере $28 млрд. Об этом сообщает LIGA.Tech со ссылкой на WSJ.

Претензии касаются использования Amazon информации, которую она собирает на своей платформе касательно сделок сторонних продавцов. Дело в том, что компания выступает одновременно и оператором платформы и продавцом на ней же, а использование информации о сделках конкурентов дает Amazon большое преимущество. Претензии касаются работы компании на крупнейших для нее европейских рынках Франции и Германии.

Также ЕК объявила о начале второго антимонопольного расследования, направленного на возможное предоставление платформой преференций собственным предложениям и продавцам, которые пользуются услугами компании по логистике и доставке товаров. Новое расследование касается Европейской экономической зоны, за исключением Италии, где в прошлом году было запущено аналогичное дело.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет США заподозрил компании Google, Apple, Facebook и Amazon в подавлении конкуренции.

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Фото: unsplash

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