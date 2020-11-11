В Беларуси продолжают арестовывать журналистов

Корреспондент телеканала «Белсат» Артем Лява арестован на 15 суток «за участие в несанкционированном массовом мероприятии» (ст. 23.34 КоАП), сообщает Белорусская ассоциация журналистов в своем telegram-канале. Как отмечают Naviny.by, такое решение приняла 11 ноября судья суда Первомайского района Минска Анастасия Лейковская.

Ляву задержали в Минске 8 ноября. Тогда же в столице были задержаны журналист БелаПАН Ян Авсеюшкин, фотожурналисты Святослав Зоркий («Комсомольская правда» в Белоруссии») и Виктор Толочко, в Витебске — журналистка Елена Шабуня, сотрудничающая с «Белсатом». На сегодняшний день, по данным БАЖ, в заключении остаются 17 журналистов.

Напомним, вечером 10 ноября в Минске милиция задержала журналиста «Радио Свобода» Олега Груздиловича.

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Фото: «Телекритика»

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