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Кабмин назначил нового директора КРРТ

от Telekritika
От Telekritika 573
Главная Новости Кабмин назначил нового директора КРРТ

Им стал Кирилл Данилов.

Представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей Facebook-странице, что на сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений, в том числе сменил руководителя Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения. Генеральным директором КРРТ стал Кирилл Данилов, Сергей Микрюков освобожден от должности по собственному желанию.

Ранее Данилов возглавлял днепровский филиал концерна, до этого руководил телекомпанией «Приват ТВ Днепр», СМИ называют его студенческим приятелем бизнесмена Игоря Коломойского.

Напомним, Нацсовет по вопросам телерадиовещания принял решение о создании седьмого общенационального мультиплекса (МХ-7) эфирного цифрового телевидения стандарта DVB-T2, оператором которого станет государственный КРРТ.

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Фото: КРРТ

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