В Беларуси задержали журналиста «Радио Свобода»

Вечером 10 ноября в Минске милиция задержала журналиста «Радио Свобода» Олега Груздиловича. Об этом сообщает«Радио Свобода».

Милиционеры пришли к нему в квартиру и показали фотографии с акции протеста 25 октября в Минске, пишет медиа.

«Милиционеры сказали, что нужно уточнить кое-что, и отвезли его во Фрунзенский РОВД Минска, где он якобы ожидает сотрудника милиции», — рассказала жена Олега Марьяна.

Через несколько часов ей позвонили из РОВД и сообщили, что ее муж находится в следственном изоляторе на улице Окрестина.

Олег Груздилович — белорусский журналист, специализирующийся на вопросах прав человека, более 20 лет проработавший корреспондентом «Радыё Свабода», был аккредитован МИД до 29 августа 2020 года, когда четыре корреспондента «Свабоды» были лишены аккредитации. Олег сотрудничал с независимыми белорусскими СМИ. Автор книги «Кто взорвал минское метро» . 25 октября 2020 года Олег Груздилович получил редакционное задание на работу над акцией протеста от газеты «Народная воля».

Напомним, в Беларуси продолжаются массовые задержания журналистов.

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Фото: unsplash

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