Яким медіа найбільше довіряють маркетологи

У PointeR Agency провели опитування серед представників маркетингової спільноти, щоб визначити, яким ЗМІ вони довіряють та через які канали отримують інформацію. Опитування було проведено в Україні з серпня по жовтень 2020 року та охопило представників індустрії маркетингу, PR та інших дотичних спеціалізацій в агенціях і на стороні компаній. Усього були опитані 154 респонденти.

Згідно з результатами опитування, перше місце серед ЗМІ за рівнем довіри посіло видання ЛІГА з результатом 53,9%, на другому – «Новое Время» (52,6%), на третьому – BBC Ukraine (40,3%). Далі йдуть «Українська правда» та УНІАН, які отримали 36,4% та 26% відповідно.

«Як показують це та інші опитування PointeR Agency, серед ЗМІ сформувались стабільні лідери, які мають найбільшу довіру читачів. Особливістю є лише певне «рокірування», які залежать від цільової аудиторії опитування», – зазначає управителька-партнерка PR-агенції Олеся Стойко.

Більшість працівників маркетингової галузі (89,1%) цікавляться актуальними новинами та переглядають їх мінімум один раз на день (24,8%) чи навіть частіше (64,3%). Їм важливо бути в курсі останніх подій та слідкувати за інформаційними трендами. Таких, що зовсім не цікавляться новинами, досить мало – всього 3,2%.

Основним джерелом новинної інформації для маркетологів є Facebook. Його зазначили 84,4% респондентів. На другому місці опинилися новинні сайти (75,3%), на третьому – Telegram-канали (71,4%).

Традиційні медіа – телебачення (8,4%), радіо (7,1%) та друковані ЗМІ (7,1%) – відіграють помітно меншу роль. Здебільшого це пояснюється тим, що маркетологам важливо отримувати інформацію оперативно та у зручний для них момент, чого не можуть забезпечити інші канали комунікації, окрім онлайн-видань та соцмереж.

Щодо галузевих медіа, то опитування показало, що лідером серед них є MMR. Це видання читає 82,5% респондентів. На другому та третьому місцях розташувались MC.today – 62,3% та Sostav – 44,8%. Далі йдуть Vector – 31,8% і Bazilik.media – 29,9%. Найбільшу кількість голосів «без підказки» отримало видання «Детектор медіа».

Схожа ситуація і з підписками на групи у соцмережах. Перша трійка незмінна: MMR – 55,2%, MC.today – 43,5%, Sostav – 29,2%. Bazilik Media має 23,4%, а Vector – 18,8%. 21,4% не підписані на жодну з груп маркетингового спрямування у Facebook чи Instagram.

Серед українських YouTube-каналів маркетологи визначили лідером канал Fedoriv Vlog. Його переглядають 57,1% опитаних. Канал MMR дивляться 16,9%, на третьому місці – Postmen WakeUp із 15,6%.

Цікавими є результати підписок на маркетингові Telegram-канали. У цій категорії лідером став авторський канал про digital-маркетинг та комунікації в Україні Digital-masons з результатом 30,5%, за ним йдуть MC.today (22,7%), ВРЖЕЩ (16,2%), Andrey Fedoriv (14,3%) та Vector (13,6%). 33,1% – не підписані на жоден із галузевих каналів.

А от формат подкастів не є настільки популярним каналом серед маркетологів в Україні, як інші – 77,9% з опитаних не слухають їх взагалі.

Рейтинг найпопулярніших очолює Digitaliziren – щотижневий український подкаст про діджитал, маркетинг та майбутнє технологій з показником 6,5%. Друге і третє місце поділили «Медіапрактики» та Wishdo, отримавши по 3,9%.

Джерело: Комунікаційне агентство PointeR Agency

Фото: unsplash

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