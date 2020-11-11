НовостиОбзорыСМИ

Яким медіа найбільше довіряють маркетологи

от Telekritika
От Telekritika 137
Главная Новости Яким медіа найбільше довіряють маркетологи

Опитування PointeR Agency.

У PointeR Agency провели опитування серед представників маркетингової спільноти, щоб визначити, яким ЗМІ вони довіряють та через які канали отримують інформацію. Опитування було проведено в Україні з серпня по жовтень 2020 року та охопило представників індустрії маркетингу, PR та інших дотичних спеціалізацій в агенціях і на стороні компаній. Усього були опитані 154 респонденти.

Згідно з результатами опитування, перше місце серед ЗМІ за рівнем довіри посіло видання ЛІГА з результатом 53,9%, на другому – «Новое Время» (52,6%), на третьому – BBC Ukraine (40,3%). Далі йдуть «Українська правда» та УНІАН, які отримали 36,4% та 26% відповідно.

«Як показують це та інші опитування PointeR Agency, серед ЗМІ сформувались стабільні лідери, які мають найбільшу довіру читачів. Особливістю є лише певне «рокірування», які залежать від цільової аудиторії опитування», – зазначає управителька-партнерка PR-агенції Олеся Стойко.

Більшість працівників маркетингової галузі (89,1%) цікавляться актуальними новинами та переглядають їх мінімум один раз на день (24,8%) чи навіть частіше (64,3%). Їм важливо бути в курсі останніх подій та слідкувати за інформаційними трендами. Таких, що зовсім не цікавляться новинами, досить мало – всього 3,2%.

Основним джерелом новинної інформації для маркетологів є Facebook. Його зазначили 84,4% респондентів. На другому місці опинилися новинні сайти (75,3%), на третьому – Telegram-канали (71,4%).

Традиційні медіа – телебачення (8,4%), радіо (7,1%) та друковані ЗМІ (7,1%) – відіграють помітно меншу роль. Здебільшого це пояснюється тим, що маркетологам важливо отримувати інформацію оперативно та у зручний для них момент, чого не можуть забезпечити інші канали комунікації, окрім онлайн-видань та соцмереж.

Щодо галузевих медіа, то опитування показало, що лідером серед них є MMR. Це видання читає 82,5% респондентів. На другому та третьому місцях розташувались MC.today – 62,3% та Sostav – 44,8%. Далі йдуть Vector – 31,8% і Bazilik.media – 29,9%. Найбільшу кількість голосів «без підказки» отримало видання «Детектор медіа».

Схожа ситуація і з підписками на групи у соцмережах. Перша трійка незмінна: MMR – 55,2%, MC.today – 43,5%, Sostav – 29,2%. Bazilik Media має 23,4%, а Vector – 18,8%. 21,4% не підписані на жодну з груп маркетингового спрямування у Facebook чи Instagram.

Серед українських YouTube-каналів маркетологи визначили лідером канал Fedoriv Vlog. Його переглядають 57,1% опитаних. Канал MMR дивляться 16,9%, на третьому місці – Postmen WakeUp із 15,6%.

Цікавими є результати підписок на маркетингові Telegram-канали. У цій категорії лідером став авторський канал про digital-маркетинг та комунікації в Україні Digital-masons з результатом 30,5%, за ним йдуть MC.today (22,7%), ВРЖЕЩ (16,2%), Andrey Fedoriv (14,3%) та Vector (13,6%). 33,1% – не підписані на жоден із галузевих каналів.

А от формат подкастів не є настільки популярним каналом серед маркетологів в Україні, як інші – 77,9% з опитаних не слухають їх взагалі.

Рейтинг найпопулярніших очолює Digitaliziren – щотижневий український подкаст про діджитал, маркетинг та майбутнє технологій з показником 6,5%. Друге і третє місце поділили «Медіапрактики» та Wishdo, отримавши по 3,9%.

Джерело: Комунікаційне агентство PointeR Agency

Фото: unsplash

Підписуйтесь на «Телекритику» у Telegram та Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

«Интер» покажет проект «Нюрнбергский процесс. Без права на...

11.11.2020

«UA: Поділля» изменило режим работы

03.11.2020

Кинофестиваль Kharkiv MeetDocs пройдет в онлайн-формате

19.10.2020

Канал Epoque обновляет линейку проектов в новом сезоне

21.10.2020

«Сніданок з 1+1» запустил новую рубрику

09.11.2020

Сайт Liga.net включил дополнительные меры безопасности

02.11.2020

Еще одним членом набсовета НОТУ избран Виктор Бобыренко

16.10.2020

Компания Facebook увеличила выручку благодаря рекламе

30.10.2020

Министерство юстиции США подало в суд на Google

22.10.2020

УНИАН будет транслировать шестой тур Чемпионата Украины по...

16.10.2020
Avatar