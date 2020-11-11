«Интер» покажет проект «Нюрнбергский процесс. Без права на помилование»

21 ноября в 22:10 телеканал «Интер» покажет премьеру документального проекта собственного производства «Нюрнбергский процесс. Без права на помилование». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
В документальном проекте использованы кадры документальной хроники, архивные документы, историческая реконструкция. О самом суде XX века рассказывают историки, психологи, юристы, работники Музея Нюрнбергского процесса. Также среди героев проекта – Бенджамин Ференц, прокурор армии США на судебном процессе по делу об айнзацгруппах в Нюрнберге.
Напомним, суд запретил «Интеру» показывать фильмы с артистами из черного списка.
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Фото: «Интер»
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