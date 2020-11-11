В Мексике застрелили журналиста

10 ноября в центральном штате Гуанахуато в Мексике убит 31-летний журналист-расследователь Исраэль Васкес Рангель. Об этом сообщает BBC.

Журналист, судя по всему, раньше правоохранителей прибыл на место, где были обнаружены человеческие останки в городе Саламанка. По прибытию полиция обнаружила, что Васкес получил несколько пулевых ранений. Через несколько часов он скончался в больнице.

На веб-сайте El Salmantino, где работал журналист, сообщается, что он стал жертвой «трусливого и зверского нападения … пока он выполнял свою благородную работу журналиста». Другие новостные агентства также выразили возмущение.

Губернатор Гуанахуато призвал генеральную прокуратуру расследовать убийство и заявил, что штат Гуанахуато поддержит и защитит семью убитого журналиста.

Как сообщает BBC, в Гуанахуато наблюдается рост насилия, поскольку две конкурирующие преступные группировки, картели Санта-Роса-де-Лима и Нового Поколения Халиско, ведут войну за территорию. В основном они занимаются кражей топлива из крупных нефтепроводов, расположенных в штате, а также продажей наркотиков местным жителям и вымогательством предприятий.

С 2000 года в Мексике было убито более 100 журналистов. Многие из них писали о коррупции или наркокартелях страны.

Напомним, в начале 2020-го пропал журналист Фидель Авило Гомес, позже его нашли убитым в Мексике.

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Фото: sinembargo.mx

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