Канал «Украина» покажет премьеру фильма «Семейный портрет»

В воскресенье, 15 ноября, в 17:10 на телеканале «Украина» состоится премьера 4-серийной картины «Семейный портрет» производства компании Filmstream и канала «Украина». Новый фильм расскажет историю родных братьев, которых, помимо семейных отношений, связывает и криминальная тайна. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Артем и Федор Быковы выросли вместе, но пошли совершенно разными дорогами. Старший Артем подался в столицу, где стал правой рукой крупного бизнесмена, а младший Федор остался в родном городе и скромно работал с отцом в местном автосервисе. Однажды Федору приходится просить помощи у старшего брата. Тот предлагает Федору заработать: похитить внучку своего босса и получить за нее выкуп. Но план дает сбой, изменив судьбы многих людей.

«В нашем фильме зрители увидят сплетение судеб близких людей. История строится на взаимоотношениях двух братьев. В этом есть некий посыл к библейским мотивам, элемент притчи. У братьев совершенно разные темпераменты – в критических ситуациях у Федора он более взрывной, Артем же более сдержан и закрыт. Проходя через невзгоды, раскрываются вечные человеческие ценности, такие как любовь», – рассказывает режиссер картины Николай Михайлов.

В фильме снялись Артур Логай, Петр Рыков, Анастасия Иванова, Дарья Легейда, Георгий Хостикоев, Юрий Гребельник, Лариса Руснак, Александр Крыжановский. Оператор-постановщик – Анатолий Сахно. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко.

Напомним, 23 ноября в 17:00 телеканал «Украина» покажет первые серии проекта «Вызов».

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Фото: «Украина»

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