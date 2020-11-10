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В прокат выходит документальный фильм «Поезд «Киев – Война»

от Telekritika
От Telekritika 139
Главная Кино В прокат выходит документальный фильм «Поезд «Киев – Война»

Показы пройдут в девяти городах.

12 ноября 2020 в украинский прокат выходит документальный фильм Корнея Грицюка «Поезд «Киев – Война». Показы состоятся в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепре, Мариуполе, Сумах, Полтаве, Чернигове в кинотеатрах сетей «Планета Кино», «Мультиплекс» и в других кинотеатрах этих городов. Об этом сообщает пресс-служба.

Драматическая история поезда «Киев — Константиновка», с уникальными судьбами, болью, воспоминаниями, тайнами, надеждами его пассажиров, является историей современной Украины. Лишь 12,5 часов разделяют мирный Киев и Константиновку – небольшой промышленный город на востоке страны, сразу за которым начинается линия фронта. Это время в поезде бок о бок проводят люди с разными характерами, социальным статусом, политическими взглядами и убеждениями. Они общаются, спорят, даже ссорятся, но говорят и едут в одном направлении. И все они стремятся к миру.

Съемки фильма проходили в поезде №126, а также на железнодорожных вокзалах Киева, Константиновки с августа по декабрь 2019 года при финансовой поддержке Украинского культурного фонда и поддержке АО «Украинская Железная дорога». Героями фильма являются обычные пассажиры, которые поделились своими историями, размышлениями на болезненные темы.

Премьера фильма состоялась 23 августа в рамках 49-го КМКФ «Молодость». Картина была номинирована на лучший документальный фильм года от Национальной премии кинокритиков, отобрана в конкурсную национальную программу фестиваля Kharkiv MeetDocs, а также в нынешнюю программу международного фестиваля ArtDocfest. Производством ленты занималась кинокомпания EasyLiving Films, продюсер Сергей Пудич.

Напомним, «Молодость» объявила даты кинофестиваля в 2021 году.

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Фото: train.kyiv.war 

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