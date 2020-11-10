ДиджиталНовости

Олесь Доний будет вести программу на канале Skrypin.ua

от Telekritika
От Telekritika 394
Главная Диджитал Олесь Доний будет вести программу на канале Skrypin.ua

Премьера состоится 10 ноября в 19:00.

На канале Skrypin.ua состоится премьера обновленной программы «Цивилизации», сообщает пресс-служба. Эта программа об украинской идее, о мировоззренческой реформации, в которой ищут ответы на важные вопросы. Почему украинцы, в отличие от многих этносов Европы, сумели завоевать свою государственность и почему мы затормозили? Почему наши соседи достигли более успешной жизни? Что же с нами не так, и не так ли?

Все это касается украинской национальной идеи — и именно ей посвятят обновленную программу, которую будет вести Олесь Доний. В его багаже ​​борьба за независимость Украины, успешные культурные проекты и идейные разработки. Доний — идеолог. Он автор концепции «25 ступеней к общественному счастью». Каждую из этих ступеней будут объяснять и еженедельно развивать гости, каждый из которых станет соавтором концепции.

Программа «Цивилизация» будет выходить по вторникам на канале skrypin.ua. Премьера состоится 10 ноября в 19:00.

Напомним, в октябре канал «Украина 24» запустил новый проект.

Читайте также:

Телеканалу «Наш» назначена внеплановая проверка
Нацсовет проверит телеканал «Наш»
Телеканал «Наш» пригрозил акциями протеста

Фото: Skrypin.ua

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Еще одним членом набсовета НОТУ избран Виктор Бобыренко

16.10.2020

НСЖУ проведет общественные слушания о безопасности журналистов

28.10.2020

ByteDance планирует увеличить свою стоимость до $180 млрд

05.11.2020

Премьера пятого сезона «Від пацанки до панянки» состоится...

09.11.2020

Евгений Зинченко станет ведущим спортивных новостей на «Украина...

16.10.2020

Пользователи 1+1 video смогут увидеть новые сериалы до...

16.10.2020

Аудиоверсию книги про Василия Стуса озвучит Ахтем Сеитаблаев

26.10.2020

Showtime анонсировал продолжение сериала «Декстер»

15.10.2020

В Украине пройдет онлайн-кинофестиваль баварских фильмов

05.11.2020

СТБ покажет новую мелодраму Татьяны Гнедаш

10.11.2020
Avatar