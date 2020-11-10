Олесь Доний будет вести программу на канале Skrypin.ua

На канале Skrypin.ua состоится премьера обновленной программы «Цивилизации», сообщает пресс-служба. Эта программа об украинской идее, о мировоззренческой реформации, в которой ищут ответы на важные вопросы. Почему украинцы, в отличие от многих этносов Европы, сумели завоевать свою государственность и почему мы затормозили? Почему наши соседи достигли более успешной жизни? Что же с нами не так, и не так ли?

Все это касается украинской национальной идеи — и именно ей посвятят обновленную программу, которую будет вести Олесь Доний. В его багаже ​​борьба за независимость Украины, успешные культурные проекты и идейные разработки. Доний — идеолог. Он автор концепции «25 ступеней к общественному счастью». Каждую из этих ступеней будут объяснять и еженедельно развивать гости, каждый из которых станет соавтором концепции.

Программа «Цивилизация» будет выходить по вторникам на канале skrypin.ua. Премьера состоится 10 ноября в 19:00.

Напомним, в октябре канал «Украина 24» запустил новый проект.

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Фото: Skrypin.ua

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