Олесь Доний будет вести программу на канале Skrypin.ua

На канале Skrypin.ua состоится премьера обновленной программы «Цивилизации», сообщает пресс-служба. Эта программа об украинской идее, о мировоззренческой реформации, в которой ищут ответы на важные вопросы. Почему украинцы, в отличие от многих этносов Европы, сумели завоевать свою государственность и почему мы затормозили? Почему наши соседи достигли более успешной жизни? Что же с нами не так, и не так ли?
Все это касается украинской национальной идеи — и именно ей посвятят обновленную программу, которую будет вести Олесь Доний. В его багаже борьба за независимость Украины, успешные культурные проекты и идейные разработки. Доний — идеолог. Он автор концепции «25 ступеней к общественному счастью». Каждую из этих ступеней будут объяснять и еженедельно развивать гости, каждый из которых станет соавтором концепции.
Программа «Цивилизация» будет выходить по вторникам на канале skrypin.ua. Премьера состоится 10 ноября в 19:00.
Напомним, в октябре канал «Украина 24» запустил новый проект.
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Фото: Skrypin.ua
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