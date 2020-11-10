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Телеканал «Украина» эксклюзивно покажет матч Германия – Украина

от Telekritika
От Telekritika 430
Главная Новости Телеканал «Украина» эксклюзивно покажет матч Германия – Украина

Игра пройдет в субботу.

В субботу, 14 ноября, в 21:35 эксклюзивно на канале «Украина» состоится трансляция поединка между национальными сборными Германии и Украины в рамках розыгрыша Лиги наций УЕФА сезона 2020/2021. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Выездной поединок сборной Украины против сборной Германии состоится в Лейпциге на стадионе «РБ Арена».

В октябре сборная Германии обыграла сборную Украины со счетом 2:1. В начале осени сборная Украины стартовала в дивизионе А Лиги наций. Среди соперников подопечных Андрея Шевченко команды Германии, Испании и Швейцарии. В первом туре украинцы одержали победу над швейцарцами, во втором – потерпели поражение от испанцев, в третьем – уступили Германии, но уже в четвертом туре победили Испанию. В результате Украина в турнирной таблице занимает третье место.

Напомним, телеканал «Украина» в среду покажет контрольный матч Польша – Украина. Выездной поединок состоится в Хожуве на Силезском стадионе.

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Фото: канал «Украина»

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