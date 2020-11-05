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Телеканал УНИАН покажет матчи 9 тура Чемпионата Украины по футболу

от Telekritika
От Telekritika 457
Главная Новости Телеканал УНИАН покажет матчи 9 тура Чемпионата Украины по футболу

«Днепр-1» — «Колос» и «Заря» — «Ворскла».

Телеканал УНИАН запланировал трансляцию 9 тура Чемпионата Украины по футболу. Об этом сообщает пресс-служба канала. Игру команд «Днепр-1» и «Колос» УНИАН покажет в пятницу, 6 ноября, в 19:00. Матч состоится на стадионе «Днепр Арена» в Днепре.

Команды «Заря» и «Ворскла» сыграют в воскресенье, 8 ноября, на стадионе «Славутич Арена» в Запорожье. Канал будет транслировать матч в 19:30. Из-за карантинных ограничений матчи пройдут без зрителей.

Напомним, телеканалы «Футбол 1/2/3» опубликовали программу прямых трансляций на 2-8 ноября.

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Фото: Unsplash

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