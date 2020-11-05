Сериалы ноября: «Бортпроводница», «Лунная база 8» и «Индустрия»

3 ноября
«Паранормальное» / Paranormal
Жанр: триллер
Платформа: Netflix
Актеры: Ахмед Амин, Разан Джаммал, Айя Самаха, Самма Ибрахим, Рошди Эль Шами, Реем Абд Эль Кадер, Ахмед Даш
О чем. Сериал основан на бестселлере египетского писателя Ахмеда Халеда Тауфика. В центре истории циничный профессор Рефаат Исмаило, чьи убеждения о мире резко меняются, когда он сталкивается с паранормальной активностью.
5 ноября
«Третья положительная» / B Positive
Жанр: комедия
Платформа: CBS
Актеры: Аннали Эшфорд, Томас Миддлдитч, Сара Рю, Патрик Кокс, Брига Хилэн, Линда Лавин, Энди МакКензи
О чем. У главного героя началась череда неудач: сначала он развелся, а сейчас срочно нуждается в новой почке. Донора найти не получается, и тут случайно он встречает свою старую подругу, которая готова ему помочь.
8 ноября
«Лунная база 8» / Moonbase 8
Жанр: комедия
Платформа: Showtime
Актеры: Джон Си Райли, Фред Армисен, Тим Хайдекер
О чем. В центре комедийного сериала три астронавта, которые находятся на симуляторе лунной базы NASA в отдаленной части пустыни Аризоны. Активно работая над квалификацией для своей первой лунной миссии, они сталкиваются со многими препятствиями: одиночеством, неуверенностью в себе и собственной некомпетентностью.
9 ноября
«Индустрия»/ Industry
Жанр: драма
Платформа: HBO
Актеры: Майала Херрольд, Конор МакНил, Мариса Абела, Приянга Элан, Шарлотта Каллаган, Клемми Франс Хейхерст, Дэвид Джонссон Фрэй, Гарри Лоути, Кен Люн, Фрейя Мавор
О чем. Cериал рассказывает о группе молодых выпускников, соревнующихся за должность в Pierpoint & Co, ведущем банке Лондона. По мере того как они погружаются в корпоративную культуру, границы дружбы, партнерства, любви и вражды очень быстро размываются. Вскоре герои понимают, что в финансовом мире секс, наркотики и эгоизм важны не меньше, чем сделки и дивиденды.
10 ноября
«Учительница» / Teacher
Жанр: драма
Платформа: FX, Hulu
Актеры: Кейт Мара, Ник Робинсон, Эшли Цукерман, Шэйн Харпер, Дилан Шмид, Камила Перес
О чем. Адаптация одноименного фильма Ханны Фидель. Учительница средней школы Клэр начинает встречаться с учеником. Она разочарована в браке и пытается найти сбежать от одиночества, где ей и встречается Эрик. Однако об их романе узнает общественность.
17 ноября
«Большое небо» / Big sky
Жанр: драма, криминал, триллер
Платформа: ABC
Актеры: Кайли Банбери, Брайан Джерати, Натали Элин Линд, Джон Кэрролл Линч, Джэйд Петтиджон, Диди Пфайффер, Райан Филипп, Брук Смит, Кэтрин Уинник
О чем. Частный детектив Кэсси Дюэлл и бывший полицейский Дженни Хойт объединяются, чтобы найти двух сестер, которых похитил водитель грузовика на безлюдной трассе в Монтане.
20 ноября
«Озорные анимашки» / Animaniacs
Жанр: мультфильм, комедия, мюзикл
Платформа: Hulu
О чем. Ремейк одноименного мультсериала 1990-х годов о семейке Уорнер. В тринадцати новых эпизодах зрители снова встретятся с героями Якко, Вакко и Дот Уорнерами, а также увидят Пинки и Брейна. Роли озвучат те же актеры, что и в оригинальной версии.
«Голос перемен» / Small axe
Жанр: драма
Платформа: Amazon, BBC
Актеры: Летишиа Райт, Джон Бойега, Малачи Кирби, Шон Пэркис, Роченда Сандалл, Алекс Дженнингс, Джек Лауден, Майкл Уорд (II), Гэри Бидл, Гершвин Эсташ-мл., Джоди Мэй, Наоми Аки, Найджел Бойл, Джей Симпсон, Фрэнки Фокс, Сэм Спруэлл, Табита Байрон, Кэлам Каллахэн, Стив Тюссен
О чем. Мини-сериал состоит из пяти серий. Действие каждого фильма происходит с конца 1960-х до середины 1980-х годов, каждый из них рассказывает историю лондонской общины Вест-Индии, о борьбе против расизма и этнических дискриминаций. Проект снят по мотивам реальных событий.
23 ноября
«Черный нарцисс» /Black Narcissus
Жанр: драма
Платформа: FX, Hulu
Актеры: Джемма Артертон, Джим Бродбент, Алессандро Нивола
О чем: Действие картины происходит под конец британского правления в Индии. В центре сюжета — группа монахинь, которые живут возле Гималаев.
26 ноября
«Бортпроводница» / The Flight Attendant
Жанр: триллер
Платформа: HBO Max
Актеры: Кейли Куоко, Мерл Дэндридж, Нолан Джерард Фанк, Мишель Гомес, Михил Хаушман, Т.Р. Найт, Заша Мэмет
О чем. Экранизация бестселлера американского писателя Криса Бохджаляна. Продюсером выступила Кейли Куоко, исполнившая главную роль.
Стюардесса Кэсси Боуден просыпается в незнакомом отеле в Бангкоке с похмелья. Рядом с собой в кровати она обнаруживает труп. Что произошло ночью героиня не может вспомнить.
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Фото: «Телекритика»
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