Сериалы ноября: «Бортпроводница», «Лунная база 8» и «Индустрия»

3 ноября

«Паранормальное» / Paranormal

Жанр: триллер

Платформа: Netflix

Актеры: Ахмед Амин, Разан Джаммал, Айя Самаха, Самма Ибрахим, Рошди Эль Шами, Реем Абд Эль Кадер, Ахмед Даш

О чем. Сериал основан на бестселлере египетского писателя Ахмеда Халеда Тауфика. В центре истории циничный профессор Рефаат Исмаило, чьи убеждения о мире резко меняются, когда он сталкивается с паранормальной активностью.

5 ноября

«Третья положительная» / B Positive

Жанр: комедия

Платформа: CBS

Актеры: Аннали Эшфорд, Томас Миддлдитч, Сара Рю, Патрик Кокс, Брига Хилэн, Линда Лавин, Энди МакКензи

О чем. У главного героя началась череда неудач: сначала он развелся, а сейчас срочно нуждается в новой почке. Донора найти не получается, и тут случайно он встречает свою старую подругу, которая готова ему помочь.

8 ноября

«Лунная база 8» / Moonbase 8

Жанр: комедия

Платформа: Showtime

Актеры: Джон Си Райли, Фред Армисен, Тим Хайдекер

О чем. В центре комедийного сериала три астронавта, которые находятся на симуляторе лунной базы NASA в отдаленной части пустыни Аризоны. Активно работая над квалификацией для своей первой лунной миссии, они сталкиваются со многими препятствиями: одиночеством, неуверенностью в себе и собственной некомпетентностью.

9 ноября

«Индустрия»/ Industry

Жанр: драма

Платформа: HBO

Актеры: Майала Херрольд, Конор МакНил, Мариса Абела, Приянга Элан, Шарлотта Каллаган, Клемми Франс Хейхерст, Дэвид Джонссон Фрэй, Гарри Лоути, Кен Люн, Фрейя Мавор

О чем. Cериал рассказывает о группе молодых выпускников, соревнующихся за должность в Pierpoint & Co, ведущем банке Лондона. По мере того как они погружаются в корпоративную культуру, границы дружбы, партнерства, любви и вражды очень быстро размываются. Вскоре герои понимают, что в финансовом мире секс, наркотики и эгоизм важны не меньше, чем сделки и дивиденды.

10 ноября

«Учительница» / Teacher

Жанр: драма

Платформа: FX, Hulu

Актеры: Кейт Мара, Ник Робинсон, Эшли Цукерман, Шэйн Харпер, Дилан Шмид, Камила Перес

О чем. Адаптация одноименного фильма Ханны Фидель. Учительница средней школы Клэр начинает встречаться с учеником. Она разочарована в браке и пытается найти сбежать от одиночества, где ей и встречается Эрик. Однако об их романе узнает общественность.

17 ноября

«Большое небо» / Big sky

Жанр: драма, криминал, триллер

Платформа: ABC

Актеры: Кайли Банбери, Брайан Джерати, Натали Элин Линд, Джон Кэрролл Линч, Джэйд Петтиджон, Диди Пфайффер, Райан Филипп, Брук Смит, Кэтрин Уинник

О чем. Частный детектив Кэсси Дюэлл и бывший полицейский Дженни Хойт объединяются, чтобы найти двух сестер, которых похитил водитель грузовика на безлюдной трассе в Монтане.

20 ноября

«Озорные анимашки» / Animaniacs

Жанр: мультфильм, комедия, мюзикл

Платформа: Hulu

О чем. Ремейк одноименного мультсериала 1990-х годов о семейке Уорнер. В тринадцати новых эпизодах зрители снова встретятся с героями Якко, Вакко и Дот Уорнерами, а также увидят Пинки и Брейна. Роли озвучат те же актеры, что и в оригинальной версии.

«Голос перемен» / Small axe

Жанр: драма

Платформа: Amazon, BBC

Актеры: Летишиа Райт, Джон Бойега, Малачи Кирби, Шон Пэркис, Роченда Сандалл, Алекс Дженнингс, Джек Лауден, Майкл Уорд (II), Гэри Бидл, Гершвин Эсташ-мл., Джоди Мэй, Наоми Аки, Найджел Бойл, Джей Симпсон, Фрэнки Фокс, Сэм Спруэлл, Табита Байрон, Кэлам Каллахэн, Стив Тюссен

О чем. Мини-сериал состоит из пяти серий. Действие каждого фильма происходит с конца 1960-х до середины 1980-х годов, каждый из них рассказывает историю лондонской общины Вест-Индии, о борьбе против расизма и этнических дискриминаций. Проект снят по мотивам реальных событий.

23 ноября

«Черный нарцисс» /Black Narcissus

Жанр: драма

Платформа: FX, Hulu

Актеры: Джемма Артертон, Джим Бродбент, Алессандро Нивола

О чем: Действие картины происходит под конец британского правления в Индии. В центре сюжета — группа монахинь, которые живут возле Гималаев.

26 ноября

«Бортпроводница» / The Flight Attendant

Жанр: триллер

Платформа: HBO Max

Актеры: Кейли Куоко, Мерл Дэндридж, Нолан Джерард Фанк, Мишель Гомес, Михил Хаушман, Т.Р. Найт, Заша Мэмет

О чем. Экранизация бестселлера американского писателя Криса Бохджаляна. Продюсером выступила Кейли Куоко, исполнившая главную роль.

Стюардесса Кэсси Боуден просыпается в незнакомом отеле в Бангкоке с похмелья. Рядом с собой в кровати она обнаруживает труп. Что произошло ночью героиня не может вспомнить.

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Фото: «Телекритика»

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