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В рейтинг Forbes «30 до 30» попали Иванна Сахно, Антонио Лукич и Нариман Алиев

от Telekritika
От Telekritika 95
Главная Кино В рейтинг Forbes «30 до 30» попали Иванна Сахно, Антонио Лукич и Нариман Алиев

В категорию «Креативные индустрии».

Украинский Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных 30 украинцев до 30 лет. Список формировала редакция, члены жюри, читатели журнала и посетителями Facebook-страницы Forbes Ukraine. Всего в рейтинге выделили 5 категорий.

В категорию «Креативные индустрии» попали режиссеры Нариман Алиев и Антонио Лукич, а также украинская актриса Иванна Сахно.

Публикуем полный рейтинг:

Креативные индустрии:

  1. Иванна Сахно, актриса;
  2. Алина Паш, певица;
  3. Нариман Алиев, режиссер;
  4. Антонио Лукич, режиссер;
  5. Алена Савраненко, певица Alyona Alyona;
  6. Magic Five, видеоблоггер.

Спорт:

  1. Александр Костылев, киберспортсмен;
  2. Ярослава Магухич, легкоатлетка;
  3. Элина Свитолина, теннисистка, пятая ракетка мира;
  4. Жан Беленюк, чемпион мира по греко-римской борьбе;
  5. Дарья Билодид, чемпионка мира по дзюдо;
  6. Александр Зинченко, футболист «Манчестер Сити».

IT:

  1. Олег Маленков, TA Ventures;
  2. Стас Матвиенко, Allset;
  3. Виктория Репа, Better Me;
  4. Родион Ерошек, Poster;
  5. Павел Матвиенко, RetargetApp;
  6. Роман Могильный, Денис Дмитренко, Ярослав Бойко, Reface.

Бизнес:

  1. Богдан Процюк, ECO-friendly;
  2. Федор Сердюк, FAST;
  3. Рон Фридман, Mawi;
  4. Маргарита Римек, Pix;
  5. Марьян Максимчук, TetrisBOX;
  6. Татьяна Орлик, Book Box.

Агенты изменений

  1. Валентин Фречка, RE-leaf PAPER;
  2. Ирина Шиба, фонд DEJURE;
  3. Михаил Федоров, вицепремьер и министр цифровой трансформации;
  4. Яна Зинкевич, народный депутат;
  5. Яна Панфилова, Teenergizer;
  6. Илья Филиппов, EdEra.

Напомним, весной 2020-го стало известно, что Forbes снова будет издаваться в Украине. 

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Фото: Forbes

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