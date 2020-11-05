В рейтинг Forbes «30 до 30» попали Иванна Сахно, Антонио Лукич и Нариман Алиев

Украинский Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных 30 украинцев до 30 лет. Список формировала редакция, члены жюри, читатели журнала и посетителями Facebook-страницы Forbes Ukraine. Всего в рейтинге выделили 5 категорий.
В категорию «Креативные индустрии» попали режиссеры Нариман Алиев и Антонио Лукич, а также украинская актриса Иванна Сахно.
Публикуем полный рейтинг:
Креативные индустрии:
- Иванна Сахно, актриса;
- Алина Паш, певица;
- Нариман Алиев, режиссер;
- Антонио Лукич, режиссер;
- Алена Савраненко, певица Alyona Alyona;
- Magic Five, видеоблоггер.
Спорт:
- Александр Костылев, киберспортсмен;
- Ярослава Магухич, легкоатлетка;
- Элина Свитолина, теннисистка, пятая ракетка мира;
- Жан Беленюк, чемпион мира по греко-римской борьбе;
- Дарья Билодид, чемпионка мира по дзюдо;
- Александр Зинченко, футболист «Манчестер Сити».
IT:
- Олег Маленков, TA Ventures;
- Стас Матвиенко, Allset;
- Виктория Репа, Better Me;
- Родион Ерошек, Poster;
- Павел Матвиенко, RetargetApp;
- Роман Могильный, Денис Дмитренко, Ярослав Бойко, Reface.
Бизнес:
- Богдан Процюк, ECO-friendly;
- Федор Сердюк, FAST;
- Рон Фридман, Mawi;
- Маргарита Римек, Pix;
- Марьян Максимчук, TetrisBOX;
- Татьяна Орлик, Book Box.
Агенты изменений
- Валентин Фречка, RE-leaf PAPER;
- Ирина Шиба, фонд DEJURE;
- Михаил Федоров, вицепремьер и министр цифровой трансформации;
- Яна Зинкевич, народный депутат;
- Яна Панфилова, Teenergizer;
- Илья Филиппов, EdEra.
Напомним, весной 2020-го стало известно, что Forbes снова будет издаваться в Украине.
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Фото: Forbes
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