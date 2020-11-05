В рейтинг Forbes «30 до 30» попали Иванна Сахно, Антонио Лукич и Нариман Алиев

Украинский Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных 30 украинцев до 30 лет. Список формировала редакция, члены жюри, читатели журнала и посетителями Facebook-страницы Forbes Ukraine. Всего в рейтинге выделили 5 категорий.

В категорию «Креативные индустрии» попали режиссеры Нариман Алиев и Антонио Лукич, а также украинская актриса Иванна Сахно.

Публикуем полный рейтинг:

Креативные индустрии:

Иванна Сахно, актриса; Алина Паш, певица; Нариман Алиев, режиссер; Антонио Лукич, режиссер; Алена Савраненко, певица Alyona Alyona; Magic Five, видеоблоггер.

Спорт:

Александр Костылев, киберспортсмен; Ярослава Магухич, легкоатлетка; Элина Свитолина, теннисистка, пятая ракетка мира; Жан Беленюк, чемпион мира по греко-римской борьбе; Дарья Билодид, чемпионка мира по дзюдо; Александр Зинченко, футболист «Манчестер Сити».

IT:

Олег Маленков, TA Ventures; Стас Матвиенко, Allset; Виктория Репа, Better Me; Родион Ерошек, Poster; Павел Матвиенко, RetargetApp; Роман Могильный, Денис Дмитренко, Ярослав Бойко, Reface.

Бизнес:

Богдан Процюк, ECO-friendly; Федор Сердюк, FAST; Рон Фридман, Mawi; Маргарита Римек, Pix; Марьян Максимчук, TetrisBOX; Татьяна Орлик, Book Box.

Агенты изменений

Валентин Фречка, RE-leaf PAPER; Ирина Шиба, фонд DEJURE; Михаил Федоров, вицепремьер и министр цифровой трансформации; Яна Зинкевич, народный депутат; Яна Панфилова, Teenergizer; Илья Филиппов, EdEra.

Напомним, весной 2020-го стало известно, что Forbes снова будет издаваться в Украине.

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Фото: Forbes

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