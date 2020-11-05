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Радио в Латвии оштрафовали из-за высказываний Жириновского

от Telekritika
От Telekritika 555
Главная Новости Радио в Латвии оштрафовали из-за высказываний Жириновского

По мнению регулятора, высказывания политика угрожают нацбезопасности Латвии.

Латвийский медиарегулятор оштрафовал радио Baltkom на 8 тыс. евро за интервью с российским политиком Владимиром Жириновским, так как он высказывал мнения, угрожающие нацбезопасности страны. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на портал Delfi.lv.

Причиной стало участие политика в передаче «Абонент доступен», где он выражал сомнения в легитимности выхода Латвии из состава Советской России в 1920 году, отрицал оккупацию Латвии и популяризировал идею создания Великой России.

Председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш заявил, что такие высказывания угрожают нацбезопасности Латвии и на СМИ лежит ответственность за выбор гостя и за реагирование на антигосударственные высказывания.

Поскольку компания Baltkom radio самостоятельно формирует программу и принимает решение о приглашении гостей, у нее была возможность обеспечить соблюдение закона, считает NEPLP.

Нарушение радиокомпании оценивается как существенное, так как программу слушало много людей.

Напомним, французская медиакомпания Canal+ Group по решению суда будет оштрафована за «принудительные продажи» нового пакета более чем 430 тыс. подписчикам. Сумма штрафа составит от €3 млн до €5 млн.

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Фото: unsplash

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