Радио в Латвии оштрафовали из-за высказываний Жириновского

Латвийский медиарегулятор оштрафовал радио Baltkom на 8 тыс. евро за интервью с российским политиком Владимиром Жириновским, так как он высказывал мнения, угрожающие нацбезопасности страны. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на портал Delfi.lv.
Причиной стало участие политика в передаче «Абонент доступен», где он выражал сомнения в легитимности выхода Латвии из состава Советской России в 1920 году, отрицал оккупацию Латвии и популяризировал идею создания Великой России.
Председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш заявил, что такие высказывания угрожают нацбезопасности Латвии и на СМИ лежит ответственность за выбор гостя и за реагирование на антигосударственные высказывания.
Поскольку компания Baltkom radio самостоятельно формирует программу и принимает решение о приглашении гостей, у нее была возможность обеспечить соблюдение закона, считает NEPLP.
Нарушение радиокомпании оценивается как существенное, так как программу слушало много людей.
Напомним, французская медиакомпания Canal+ Group по решению суда будет оштрафована за «принудительные продажи» нового пакета более чем 430 тыс. подписчикам. Сумма штрафа составит от €3 млн до €5 млн.
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Фото: unsplash
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