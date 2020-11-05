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Олег Кензов отрицает обвинения бывшей жены в домашнем насилии

от Telekritika
От Telekritika 424
Главная Новости Олег Кензов отрицает обвинения бывшей жены в домашнем насилии

Наталия Ярмоленко заявила, что Кензов многократно избивал ее в течение их отношений.

Ведущий и певец Олег Кензов прокомментировал в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» обвинения бывшей супруги Наталии Ярмоленко о насилии с его стороны. Он все отрицает. Об этом пишет пресс-служба канала «Украина».

Наталия Ярмоленко, известная как DJ Madonna, рассказала, что в браке с Олегом Кензовым подвергалась домашнему насилию с его стороны: «Я не успела добежать до лестницы, чтобы спустится, он затащил меня в лифт и начал бить. Он меня бил так, что я уписалась. Забрал у меня кошелек, чтобы я никуда не ушла».Впрочем, Ярмоленко позвонила подруге, которая приобрела ей билет на поезд и так она доехала до Киева. Когда Кензов вернулся домой, она снова его простила.

Подобных ситуаций, по описаниям Ярмоленко, было много: «Я не представляла, как я могу жить без него. Это уже была зависимость. Я стеснялась кому-то рассказать. Я рассказывала только его маме. Она всегда обвиняла меня, что я его провоцирую и что он пьет из-за меня».

Журналисты «Зіркового шляху» обратились к Олегу Кензову по поводу данной ситуации, на что он ответил: «Да вы что?! Это неправда. Абсолютная ложь. И я еще ни разу не слышал, чтобы бывшая жена говорила что-то нормальное о мужчине, который ее бросил. Злость, понимаете. Ушел от нее и не умер. Я бы не хотел продолжать разговор на эту тему. Желаю Наталье здоровья, счастья, всего самого-самого наилучшего».

Напомним, Олег Кензов стал ведущим проекта «Кохання на виживання» на Новом канале.

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Фото: Новый канал

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