В Украине пройдет онлайн-кинофестиваль баварских фильмов

Бюро Свободного Государства Бавария в Украине и Arthouse Traffic запускают онлайн-кинофестиваль фильмов Баварии, который проейдет с 13 по 20 ноября. Об этом пишет пресс-служба дистрибьютора.

Учитывая все карантинные ограничения и рекомендации, фестиваль состоится онлайн на сайте bavarianfilmfest.com.ua. Зрители смогут бесплатно посмотреть баварские фильмы на языке оригинала с украинскими субтитрами. Каждая лента имеет ограниченное количество просмотров.

В рамках фестиваля покажут четыре комедии, три из которых до этого не демонстрировались в Украине.

Трагикомедия «Тони Эрдманн» – история об учителе музыки, которому приходится перевоплотиться в другого человека, чтобы наладить отношения с дочерью. Ленту отметили 32 международными кинопремиями, среди которых номинация на «Оскар» за лучший иностранный фильм и пять премий Европейской киноакадемии.

Комедия «Зеленее не станет – сказал садовник и полетел» режиссера Флориана Галленбергера, который в 2001 году был награжден премией «Оскар» за лучший короткометражный игровой фильм, расскажет об уставшем от жизни садовнике Георге (Шорше), который едва удерживает свой бизнес и брак. Мужчина находит утешение только в полетах на своем кукурузнике. И когда кажется, что все близится к краху, Георг отправляется в путешествие, которое изменит его жизнь.

Приключенческая комедия «25 км/ч» воссоединит двух братьев на похоронах отца. После прощания, они вспоминают, как отец когда-то давно подарил им по мопеду – вот только воспользоваться ими они так и не успели. Работа обладателя двух премий Немецкой киноакадемии, сценариста Оливера Циганебальга и режиссера Маркуса Голлера расскажет о пути героев на мопедах к Балтийскому морю.

Комедия «Добро пожаловать к Хартманнам» – это история о жизни беженца из Нигерии в богатой мюнхенской семье, которая поднимает важные социальные проблемы – нетерпимость, расизм, мигрантский кризис. Комедия-номинант премии Европейской киноакадемии (2017) и обладатель зрительской награды Кинофестиваля ЕС в Торонто (2018) показывает предел толерантности европейцев.

Напомним,3 октября состоялась церемония закрытия 11-го Одесского международного кинофестиваля, который впервые проходил онлайн.