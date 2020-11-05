В WhatsApp появился режим самоуничтожения сообщений

Мессенджер WhatsApp в своем блоге анонсировал выход новой функции — режима исчезающих сообщений.

«Мы хотим, чтобы ваши чаты в WhatsApp были как можно больше похожи на живое общение, а это значит, что их необязательно хранить вечно. В связи с этим мы рады представить вам режим исчезающих сообщений в WhatsApp», — пишут в заявлении компании.

Таким образом, когда режим включён, новые сообщения в чате будут исчезать из него через семь дней. Любой пользователь может отдельно для себя включить или отключить исчезающие сообщения. В групповых чатах это может сделать администратор.

Как включить исчезающие сообщения, можно прочитать здесь. Режим станет доступен пользователям по всему миру в течение ноября.

Напомним, ранее в WhatsApp появилась функция фактчекинга.

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Фото: Whatsapp

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