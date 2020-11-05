ByteDance планирует увеличить свою стоимость до $180 млрд

Компания-владелец TikTok ByteDance планирует привлечь инвестиции для увеличения стоимости до $180 млрд, пишет Bloomberg.

Китайская компания ByteDance Ltd. ведет переговоры с группой инвесторов, включая Sequoia, о привлечении в $2 млрд, что может повысить ее оценку до $180 млрд.

По словам источников, ByteDance может начать подготовку некоторых из своих крупнейших активов, включая сервис Douyin и новостное приложение Toutiao, к первичному публичному размещению в Гонконге. По данным CB Insights, в последний раз компания была оценена в $140 млрд.

По словам источников, условия раунда финансирования могут измениться, поскольку переговоры продолжаются. Представитель ByteDance от комментариев отказался, а представитель Sequoia не сразу ответил на запрос о комментарии.

Напомним, компания ByteDance, владеющая TikTok, в первом квартале 2020 года заработала $5,64 млрд.

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Фото: FOX Business

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