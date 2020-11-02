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Телеканалы «Футбол 1/2/3» опубликовали программу прямых трансляций

от Telekritika
От Telekritika 833
Главная Диджитал Телеканалы «Футбол 1/2/3» опубликовали программу прямых трансляций

На этой неделе зрителей ожидают 36 матчей в прямом эфире.

Телеканалы «Футбол 1/2/3»  презентовали телепрограмму на ближайшую неделю. Все центральные матчи Лиги чемпионов, а также их анализ в послематчевых студиях будут доступны в прямом эфире.

Программа прямых трансляций на 2-8 ноября:

2 ноября, 21:40 Верона — Беневенто (Футбол 2, а также на OLL.TV)

3 ноября, 19:00 Ніч Ліги чемпіонів (Футбол 1, а также на OLL.TV)

3 ноября, 19:40 Локомотив — Атлетико (Футбол 3, а также на OLL.TV)

3 ноября, 19:50 Шахтер — Боруссия Менхенгладбах (Футбол 1, а также на OLL.TV)

3 ноября, 21:45 Реал — Интер (Футбол 2, а также на OLL.TV)

3 ноября, 21:50 Ніч Ліги чемпіонів (Футбол 1, а также на OLL.TV)

3 ноября, 21:50 Аталанта — Ливерпуль (Футбол 3, а также на OLL.TV)

3 ноября, 22:30 Ліга чемпіонів. ONLINE (Футбол 1, а также на OLL.TV)

4 ноября, 17:55 Дженоа — Торино (Футбол 2, а также на OLL.TV)

4 ноября, 19:40 Истанбул Башакшехир — Манчестер Юнайтед (Футбол 1, а также на OLL.TV)

4 ноября, 19:40 Зенит — Лацио (Футбол 3, а также на OLL.TV)

4 ноября, 21:00 Ніч Ліги чемпіонів (Футбол 2, а также на OLL.TV)

4 ноября, 21:50 Ліга чемпіонів. ONLINE (Футбол 1, а также на OLL.TV)

4 ноября, 21:50 Барселона — Динамо (Футбол 2, а также на OLL.TV)

4 ноября, 21:50 Ференцварош — Ювентус (Футбол 3, а также на OLL.TV)

4 ноября, 23:55 Ніч Ліги чемпіонів (Футбол 2, а также на OLL.TV)

5 ноября, 19:40 Бенфика — Рейнджерс (Футбол 1, а также на OLL.TV)

5 ноября, 19:40 Лудогорец — Тоттенхэм (Футбол 3, а также на OLL.TV)

5 ноября, 21:00 Шлях до Гданська (Футбол 2, а также на OLL.TV)

5 ноября, 21:50 Милан — Лилль (Футбол 1, а также на OLL.TV)

5 ноября, 21:50 Заря — АЕК (Футбол 2, а также на OLL.TV)

5 ноября, 21:50 Ліга Європи. ONLINE (Футбол 3, а также на OLL.TV)

5 ноября, 23:55 Шлях до Гданська (Футбол 2, а также на OLL.TV)

5 ноября, 23:55 Палмейрас — Ред Булл Брагантино (Футбол 3, а также на OLL.TV)

6 ноября, 21:40 Сассуоло — Удинезе (Футбол 3, а также на OLL.TV)

6 ноября, 21:55 Страсбург — Марсель (Футбол 2, а также на OLL.TV)

7 ноября, 13:30 Тур ONLINE (Футбол 2, а также на OLL.TV)

7 ноября, 13:55 Олимпик — Мариуполь (Футбол 2, а также на OLL.TV)

7 ноября, 15:55 Кальяри — Сампдория (Футбол 1, а также на OLL.TV)

7 ноября, 15:55 Тур ONLINE (Футбол 2, а также на OLL.TV)

7 ноября, 16:55 Александрия — Львов (Футбол 2, а также на OLL.TV)

7 ноября, 17:55 Бордо — Монпелье (Футбол 3, а также на OLL.TV)

7 ноября, 18:55 Беневенто — Специя (Футбол 1, а также на OLL.TV)

7 ноября, 19:25 Десна — Минай (Футбол 2, а также на OLL.TV)

7 ноября, 21:40 Парма — Фиорентина (Футбол 1, а также на OLL.TV)

7 ноября, 21:55 ПСЖ — Ренн (Футбол 2, а также на OLL.TV)

8 ноября, 13:10 Утрехт — Аякс (Футбол 3, а также на OLL.TV)

8 ноября, 13:25 Лацио — Ювентус (Футбол 2, а также на OLL.TV)

8 ноября, 13:55 Рух — Ингулец (Футбол 1, а также на OLL.TV)

8 ноября, 15:25 Фейеноорд — Гронинген (Футбол 3, а также на OLL.TV)

8 ноября, 15:55 Аталанта — Интер (Футбол 1, а также на OLL.TV)

8 ноября, 15:55 Дженоа — Рома (Футбол 2, а также на OLL.TV)

8 ноября, 17:55 Ницца — Монако (Футбол 2, а также на OLL.TV)

8 ноября, 18:55 Болонья — Наполи (Футбол 1, а также на OLL.TV)

8 ноября, 20:55 ПСВ — Виллем II (Футбол 3, а также на OLL.TV)

8 ноября, 21:20 Великий футбол (Футбол 1, а также на OLL.TV)

8 ноября, 21:40 Милан — Верона (Футбол 2, а также на OLL.TV)

8 ноября, 22:55 Лион — Сент-Этьенн (Футбол 3, а также на OLL.TV).

Напомним, Sweet.tv запускает трансляцию телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2». Ранее каналы эксклюзивно дистрибутировал OTT-сервис OLL.TV.

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Фото: «Футбол 1/2/3»

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