В Украине в тренде физическая агрессия в адрес журналистов — Романюк

За 10 месяцев 2020 года в Украине зафиксировано 184 нарушения свободы слова. Основным трендом остается физическая агрессия в отношении журналистов, на которую приходится почти 80% всех нарушений. Об этом сообщила исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк во время онлайн-брифинга «Преследование журналистов в Украине: как положить конец?», который приурочен к Международному дню ООН прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Вторым трендом, по словам Романюк, в этом году стали препятствования и ограничения в работе журналистов со стороны органов власти различных уровней. Под предлогом карантина журналистов противозаконно не допускают на открытые заседания органов власти, на слушания по общественно важным вопросам. Согласно результатам мониторинга ИМИ, право журналистов на профессию преимущественно нарушали частные лица, местные власти, правоохранительные органы, судебная власть, Офис президента.

Медиаюрист, руководитель ОО «Платформа прав человека» Александр Бурмагин отметил, что существуют проблемы с эффективностью расследования дел о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и нападений на них. По его словам, нередко уголовные производства не открываются и не расследуются в определенные законом сроки. Кроме того, правоохранители все еще могут рассматривать заявления журналистов о преступлениях, связанных с их профессиональной деятельностью, как обращение граждан, а также безосновательно закрывать уголовные производства.

«Статистика также неутешительна. Дел, которые реально доходят в суд с обвинительными заключениями, чрезвычайно мало, а приговоров в них — еще меньше», — комментирует Бурмагин.

В то же время, если на подконтрольной Украине территории журналисты имеют возможность отстаивать свои права, то в оккупированном Крыму ситуация со свободой слова остается очень сложной. С начала оккупации правозащитники зафиксировали более 300 случаев преследования журналистов и медиа в Крыму. Прокуратура Автономной Республики Крым расследует 17 уголовных производств, касающихся преступлений, совершенных против журналистов на полуострове.

На фоне уничтожения независимой профессиональной журналистики в Крыму возникла гражданская журналистика. Активисты из «Крымской солидарности», вопреки преследованиям со стороны оккупационных властей, через стрим и соцсети пытаются рассказывать о том, что происходит на полуострове. Как рассказала активистка инициативы «Крымская солидарность» Лутфие Зудиева, сейчас в заключении находятся 8 гражданских журналистов и еще один находится под домашним арестом по состоянию здоровья. Это стримеры и гражданские журналисты «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев, Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев и Амет Сулейманов. Все они задержаны безосновательно и стали жертвами политически мотивированного преследования и сфабрикованных обвинений в «терроризме».

Напомним, в сентябре эксперты Института массовой информации зафиксировали 15 нарушений свободы слова, в их числе преимущественно применение физической силы против журналистов.

Читайте также:

Фото: УСИ

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!