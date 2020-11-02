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Сайт Liga.net включил дополнительные меры безопасности

от Telekritika
От Telekritika 390
Главная Диджитал Сайт Liga.net включил дополнительные меры безопасности

Из-за систематических кибератак.

На сайте Liga.net включены дополнительные меры безопасности: перед загрузкой сайта может появиться текст о проверке браузера или запрос на верификацию, что пользователь – не робот. Об этом сообщается на сайте издания.

«С 24 октября сайт подвергается систематическим кибератакам, — сказано в сообщении. — Команда наших технических специалистов сумела минимизировать ее влияние. В результате повышенных средств защиты, при входе на сайт вы можете видеть «защитные» сообщения. Пожалуйста, не волнуйтесь, они никоим образом не влияют на ваши ресурсы или гаджеты».

Сотрудники издания подозревают, что кибератака шла из России, поэтому для читателей из этой страны установили дополнительную защиту, которая требует двойной верификации.

Напомним, ранее главный редактор Liga.Life Ирина Андрейцев сообщила, что ресурс активно кибератакуют.

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Фото: unsplash

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