Телерейтинги: «Шахтер» против «Динамо» и новые сериалы

«Украина» показала новую четырехсерийку «Перевод не требуется», а СТБ – сериал «Отпуск в сосновом лесу». Кроме того, на «2+2» была трансляция футбольного матча «Шахтер» – «Динамо».

Общий топ

В топ-15 «Украина» обходит СТБ и приземляется на третье место. М1 и «Индиго» вылетают, на их место заходят Enter film и «Пиксель».

В топе прайма «1+1» выходит на первое место, вылетает «Пиксель», заходит Enter film.

Понедельник, вторник, среда и пятница – за ICTV. В четверг вперед вышла «Украина», выходные – за «Плюсами».

В топе программ на этот раз без «Украины» – шоу на «1+1» и ICTV, кино на «Новом» и новости СТБ.

Таблички еженедельных топов программ и телеканалов предоставлены «Телекритике» рекламным агентством Sigmа.

Большая шестерка

ICTV



В прайме пятницы, 6 ноября, «Дизель шоу» (20:10) начало с 13,4%/10,6% по 18-54(50+)/18-54, закончило с 16,6%/11,8% (было 16,1%/12,3% и 16,8%/14,2% соответственно); «На троих» (23:30-03:40) – 8,9-16,1%. Политическое шоу «Свобода слова» (понедельник, 21:10) – 10,2%9,4% (было 6,4%/5,9%).

Вечерние программы будней (20:20): «Теория заговора» – 9,5%/8,8% (было 9,2%/8,5%), «Гражданская оборона» – 8,8%/7,9% (было 7,6%/7,7%); «Секретный фронт» – 10,2%/8,4% (было 10,6%/7,5%), «Антизомби» – 9,1%/8,3% (было 9,3%/7,9%). Сериал «Коп из прошлого» (вторник-четверг, 21:30, по две серии) – 6,2-9,4% (было 6,5-12,5%).

В субботу повторяли сериалы «Выжить любой ценой» и «Коп из прошлого» (07:40-16:20) – 4,9-10%. Дальше прошли фильмы: «Крепкий орешек-3. Умирать, так с песней» (16:20) – 9%/7,5%; «Крепкий орешек-4» (19:10) – 9,6%/8,8%; «Иностранец» (21:50) – 8,7%/8,6%; «Эверест» (23:50) – 8,9%/7,6%.

В воскресенье кинопоказ, в вечерней части которого прошли: «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (21:20) – 8,4%/6,7%; «Меркурий в опасности» (23:10) – 10,5%/7,7%.

«1+1»

Новый выпуск седьмого сезона «Танцев со звездами» (воскресенье, 21:00) – 16,9%/12,1% (было 15,4%/11,4%). После них повтор «Маскарада» (00:00) – 9,6%/6,9%. Дайджест «Мира наизнанку с Дмитрием Комаровым» (воскресенье, 11:50-18:20) и «Большие выпуски с Антоном Птушкиным» (09:30) – в пределах 4,3-12,4%. После чего «Украинские сенсации» (18:20) – 5,9%/5,1%.

Днем в субботу повторы «Мира наизнанку с Дмитрием Комаровым» и «Сватов» (10:00-19:30) собрали в пределах 6,9-9,6%. Вечером в субботу шоу «Маскарад» (20:20) – 15,4%/11,1% (было 14,3%/11,4%). После него «Женский квартал» (22:20) – 13,9%/11,9% (было 11,7%/9%). Потом «Светская жизнь» (23:30) – 5,5-9,4% (было 5,8-8,6%).

Дневная сетка будней («ЖВЛ», «Свадьба вслепую» и «Міняю жінку») собирала 4,5-12,1%. В предпрайме показатели турецкой драмы «Женщина» (17:10) – в пределах 5,2-8%; программа «Секретные материалы» (понедельник-пятница, 19:00) – 3,5-7,5%. Сериал «СидорЕнки-СидОренки. Ремонт отношений» (21:40, понедельник-среда) – 5,3-9,3%. В понедельник-среду в 20:40 повтор «Сватов» – 7,8-11,1%.

«VIP с Натальей Мосейчук» (четверг, 20:50) – 5,9%/5%. Политическое шоу «Право на владу» (четверг, 21:40) – 4,5%/6,1% (было 4,6%/5,7%). Передача «Гроші» (понедельник, 22:50) – 5,8%/6,8% (было 6,3%/6,1%); «Дубинизмы» (понедельник, 00:00) – 6%/5,7% (было 8%/5,3%). «Міняю жінку-15» (вторник, 22:50) – 6,3%/5,3% (было 6,5%/8,5%). «Мир наизнанку с Дмитрием Комаровым» (среда, 22:50) – 9,1%/6%.

В прайме пятницы «Лига смеха» (20:40) – 8,6%/7,5% (было 8%/6,5%); «Вечерний квартал» (22:50) – 6,5%/6,2% (было 5,9%/5,2%).

«Украина»



«Звездный путь» (09:30) – в пределах 3-7,6%. По будням в пределах 4,8-11,7% по аудиториям 18-54 (50+) и 18-54 повторяются «Реальная мистика» и «Агенты справедливости»; «История одного преступления» (понедельник, 14:30-17:00, 3 серии) берет 5,4-11,9%, сериал «Отважные» (понедельник-четверг, 17:00) – 7,2-10,9%. В пятницу в 13:40 четырехсерийка «Платье из маргариток» – 6,2-10,1%.

Сериал «Тень звезды» (понедельник-среда, 21:10, по 2 серии) – 6,8-9,1% (было 6,6-9,4%). Вечерняя линейка ток-шоу «Говорит Украина» (20:10, понедельник-четверг) собирала в пределах 7,1-12,8% (было 6,7-14%). В пятницу в 18:00 «Громкое дело» – 6,1%/6,8% (было 7%/6,2%). В пятницу в 21:00 «Свобода слова Савика Шустера» – 4,2%/3,7% (было 4,8%/4,2%). В среду в 21:00 четырехсерийка «Никогда не бывает поздно» – 7,7-13,2%.

В субботу прошел повтор сериала «Самый лучший муж» (09:00-17:00) – 9,9-15,9%; потом премьера четырехсерийки «Перевод не требуется» (17:00-23:00) – 5,7-9,3%. Программа «Главная тема» (суббота, 20:00) – 6,2% по обеим аудиториям (было 7,5%/7,6%). Четырехсерийка «Вкус счастья» (23:00) – 8,2-13,7%.

В воскресенье повторили телефильм «Девочки мои» (09:30-13:10) – 8,4-14,5%; потом повторили четырехсерийку «Чужая» 2019 года (13:10-17:00) – 11,7-15,5%; потом четырехсерийка «День солнца» (17:00-23:00) – в пределах 7,7-12,9%. Потом повтор телефильма «Следы в прошлое» (23:00) – 8,5-11,2%.

Новый канал

Утром и днем по будням до 19:00 шли повторы «Варьятов» (07:20), сериал «Приключения Мерлина» (вторник-четверг, 09:00), кинопоказ и прочие программы («Аферисты в сетях», «Кто сверху?», «СуперИнтуиция», «Кто против блондинок?» и «Любовь на выживание») – в пределах 3,1-10,6%. «Le маршрутка» (понедельник, 18:00) – 6%/4,2%.

В четверг «Кто сверху?» (19:00) – 13,1%/11% (было 13,4%/10,7%). В то же время в среду «Дети против звезд» – 8,9%/6% (было 7,8%/5,3%). В понедельник тревел-шоу «У кого больше?» (19:00) – 6,3%/4,7% (было 6,8%/4,5%); во вторник «Любовь на выживание» (19:00) – 7,5%/5,8% (было 7,2%/6,6%). В пятницу фильм «Перл Харбор» (17:10) – 8,1%/6,8%.

Вечерний и ночной кинопоказ будней шел с хорошими показателями – от 3,8% до 13,3%. Субботнее кино было таким: «Железный человек-2» (17:50) – 9,2%/7,5%; «Железный человек-3» (20:10) – 9,1%/7,5%; «Лекарство от счастья» (22:50) – 7,7%/7,4%. Вечером в воскресенье прошли такие фильмы: «Человек-муравей» (18:50) – 12,8%/9,4%; «Человек-муравей и Оса» (21:00) – 13,5%/10,1%, «Змея» 2017 года (23:30) – 9,1%/7,7%.

СТБ

В понедельник-четверг с утра и днем в пределах 3,5-11% собирали повторы сериалов «Комиссар Рэкс», «Слепая», «След» и шоу «Мастер Шеф. Профессионалы-2», «Холостячка».

В предпрайме понедельника-четверга реалити «Супермама» (18:10) собирает в пределах 7,8-11,3%; потом вечерняя линейка передач в 19:10: «Детектор лжи-10» – 6,9%/5,6% (было 7,2%/5,8%); «Тайны ДНК» – 8,7%/7,8% (было 9,5%/6,5%); «О чем молчат женщины» – 5,9%/4,7% (было 6,3%/4,7%); «Один за всех» – 6,7%/6,3% (было 6,1%/5%). В пятницу «Холостячка» (19:00) начала с 13,8%/9,6%, после перерыва на новости – 14,8%/12,1%.

В вечернем прайме сериал «Любовь с ароматом кофе» (понедельник-вторник, 20:20, по 2 серии с перерывом на новости) – 4,8-7,6%. В среду и четверг в то же время премьера сериала «Отпуск в сосновом лесу» – 5,2-10,3%. Повтор сериала «Доктор Хаус» (понедельник-четверг, 23:00) – 3,4-6,6%. В пятницу передачи «Как выйти замуж» (23:50) – 15,5%/11,9% и «О чем молчат женщины» (00:50) – 10,7%/5,2%.

В субботу тележурнал «Невероятная правда о звездах» (07:50) – 4,4-7,3%; повтор сериала «Любовь с ароматом кофе» (10:50-13:00) – в переделах 5-5,8%; телефильм «Любовница в наследство» (13:00-17:00) – в переделах 4,7-6,6%. «Хата на тата-9» (17:00) – 10,1%/8% (было 10,3%/7,8%). «Мастер Шеф-10» (19:00) – 8,6%/7,6% (было 8,8%/6,6%). Потом повтор «Хати на тата-9» (23:00) – 5,5%/6% и повтор «Я стесняюсь своего тела-7» (00:50) – 8%/10,5%.

Утром в воскресенье повторы «Мастер Шефа», «Хати на тата» и «Супермамы» (09:00-19:00) – 4,5-8,5%. Вечером программа «Следствие ведут экстрасенсы» (19:00) – 8,9%/10,9% (было 9,6%/10,2%); ток-шоу «Один за всіх» (20:00) – 10%/13% (было 10%/11,8%); «Я стесняюсь своего тела-7» (21:10) – 7%/7,7% (было 6,1%/7,1%).

«Интер»

Дневная сетка вторника-пятницы: «Полезная программа» (10:00), сериалы «Госпожа Фазилет и ее дочери» и «Меня зовут Мелек» (11:00) и повторы докудрамы «Вещдок» (будни, 14:20-17:30) – в пределах 0,9-5,4%. В субботу в 10:00 та же «Полезная программа» – 4,8%/3,7%. Передача «Жди меня. Украина» (понедельник, 15:50) – 3,1%/4,8% (было 3,8%/6,5%), до нее повтор сериала «Детектив Ренуар» (10:30) – 2,4-4,8%.

Будничным вечером ток-шоу «Касается каждого» (понедельник-пятница, 18:00) прошло в пределах 4,4-8,3%; «Вещдок. Личное дело» (понедельник-четверг, 21:00) – 3,9-7,4%; «Следствие вели… с Леонидом Каневским» (22:10 + в пятницу в 23:00) – 2,9-10,4%. Политическая передача «Мир и война» (пятница, 21:00) – 1,6% по обеим (было 0,9%/1,3%).

Утром в выходные: «6 соток» (08:00, суббота) – 5,8%/6% (было 4,1%/3,6%); «Удачный проект» (08:00, воскресенье) – 3,5%/2,8% (было 5,9%/4,4%); кулинарная программа «Готовим вместе» (09:00, суббота-воскресенье) – 7,8%/5,7% и 6,9%/4,5% (было 5,6%/3,9% и 10,2%/6,1% соответственно). В субботу днем кино: «Аты-баты шли солдаты» (11:50) – 4,6%/5,4%; повтор сериала «Ни шагу назад!-2. На линии фронта» (13:40-20:00) – 2,9-7,1%, концерт «Место встречи» (20:30) – 4,7%/5,3%; Юбилейный концерт Михаила Жванецкого (22:10) – 3,4%/3,1%; документальный фильм «Одиссея «адисита», или Как шутит Жванецкий» (00:00) – 3%/2,8%.

В воскресенье в 10:10 тревел-шоу «Другая жизнь» с Жанной Бадоевой начала с 6,1%/4%, закончила с 5,3%/2,9%; снова «Аты-баты шли солдаты» (21:40) – 2,6%/1,8%.

Второй эшелон

«2+2»

Фильм «Царство небесное» (понедельник, 15:40) – 3,6%/2,6%. Вечерняя сетка понедельника-четверга – 2,9-6,9% собирает тот же набор программ: «Затерянный мир» (17:20, вторник-пятница), новости «Спецкор» (18:10, понедельник-пятница) и программа «ДжеДАИ» (18:50); а также сериал «Опер по вызову-3» (19:20). Сериал «Братья по крови-2» (20:20, понедельник-четверг, по две серии) – 3,6-5,7%. Сериал «Кости» (22:30-01:50) – 2,4-11%.

Кинопоказ в прайме пятницы-воскресенья: в пятницу фильмы «Битва драконов» (19:30), «Чистилище» (21:10) и «Блэкджек» (23:10) собрали в пределах 4,3-5,4%; в субботу «Хрустальные черепа» (19:00) и «Макс Пейн» (20:50) дошли до 3,4%; в воскресенье «Стальной рассвет» (19:00) и «Терминатор: генезис» (21:00) – до 3,9%.

Трансляция футбольного матча Чемпионата Украины «Динамо» (Киев) – «Шахтер» (Донецк) (воскресенье, 16:50) – 5,6%/6,1%.

ТЕТ

По будням в 17:20 шоу «4 свадьбы» – в пределах 2,8-5,3%. В 16:20 в те же дни «Супержена» – 3,4-6,3%. В те же будни «Однажды под Полтавой» и «Папа рулит» (18:20-21:20) собрали в пределах 1,6-5,8%. В 21:10 понедельника-пятницы показали фильмы «1+1», «Два плюс один», «Отец невесты», «Отец невесты-2» и «Святой Винсент» – 1,9-5,6%.

Итоговые новости

«ТСН-неделя» («1+1», воскресенье, 19:30) начала с 12%/11,6%, закончила с 14,1%/11,7%. «Факты недели. 100 минут» (ICTV, воскресенье, 18:50) – в пределах 11,1-13,4%. «Сегодня. Итоги с Олегом Панютой» («Украина», воскресенье, 19:00) – в пределах 5,7-9,9%. «Подробности недели» («Интер», пятница, 20:00) – 5,9%/4,7%.

Общий итог недели

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Фото: СТБ, «Интер», «1+1», «Украина», Новый канал, ICTV, unsplash

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