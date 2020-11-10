Компании Huawei пришлось продать бренд Honor

Компания Huawei тайно продала бренд Honor консорциуму во главе с Digital China и правительством города Шэньчжэнь. Об этом сообщает «Телеспутник» со ссылкой на Reuters. Сумма сделки составит 100 млрд юаней ($15,2 млрд). Сделка будет осуществляться исключительно за наличные, и будет включать почти все активы, включая бренд, возможности исследований и разработок и управление цепочкой поставок. Официально о заключении сделки будет объявлено до конца недели.

На этот шаг компанию Huawei вынудили пойти американские санкции на поставки комплектующих. Сама же Huawei планирует сосредоточиться на смартфонах премиального уровня и корпоративном бизнесе. По всей видимости, Huawei не ожидает быстрого изменения отношения к компании после смены администрации США.

Главный дистрибьютор Honor, компания Digital China Group, станет одним из двух крупнейших держателей акций проданной компании Honor Terminal Co Ltd с долей почти 15%. Корпоративный реестр показал, что Honor Terminal был зарегистрирован в апреле и полностью принадлежит Huawei.

Digital China Group профинансирует большую часть сделки за счёт банковских кредитов. Вероятно, к ней присоединятся как минимум три финансирующие корпорации, поддерживаемые федеральным правительством, финансовым и экспертным центром Шэньчжэня, каждая из которых владеет от 10% до 15%. После продажи Honor планирует сохранить большую часть своей управленческой команды и более 7 тыс. сотрудников и выйти на биржу в течение трех лет.

Напомним, в январе прошлого года Министерство юстиции США возбудило уголовное дело против Huawei, обвиняя руководство компании в мошенничестве.

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Фото: unsplash

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