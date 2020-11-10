Большинство украинцев не доверяет российским СМИ

Данные опроса социологической службы Центра Разумкова свидетельствуют, что подавляющее большинство украинцев – 79% опрошенных – не доверяют российским СМИ. Об этом сообщает «Укринформ».

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Опрос проводился в рамках проекта «Партийная система Украины после 2019 года: ключевые особенности и перспективы дальнейшего развития», который осуществляется Центром Разумкова совместно с представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

Напомним, PR-агентство PointeR Agency провело опрос среди журналистов, чтобы выявить СМИ, которые читают и которым они доверяют больше всего, а также используют для подготовки своих материалов, получения информации и экспертных комментариев.

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Фото: ridl

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