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Большинство украинцев не доверяет российским СМИ

от Telekritika
От Telekritika 239
Главная Новости Большинство украинцев не доверяет российским СМИ

Данные социологической службы Центра Разумкова.

Данные опроса социологической службы Центра Разумкова свидетельствуют, что подавляющее большинство украинцев – 79% опрошенных – не доверяют российским СМИ. Об этом сообщает «Укринформ».

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Опрос проводился в рамках проекта «Партийная система Украины после 2019 года: ключевые особенности и перспективы дальнейшего развития», который осуществляется Центром Разумкова совместно с представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине.

Напомним, PR-агентство PointeR Agency провело опрос среди журналистов, чтобы выявить СМИ, которые читают и которым они доверяют больше всего, а также используют для подготовки своих материалов, получения информации и экспертных комментариев.

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Фото: ridl

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