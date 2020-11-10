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На Megogo появится Discovery+

от Telekritika
От Telekritika 669
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Discovery и Megogo подписали соглашение о стратегическом партнерстве по запуску Discovery+ на базе сервиса Megogo.

Компания Discovery запустит в 13 странах Восточной Европы и Азии стриминговый развлекательный сервис Discovery+. С декабря 2020 он будет доступен клиентам Megogo в Украине, Беларуси, Молдове, Литве, Эстонии, Грузии, Армении, Азербайджане, Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, Киргизии и Казахстане. Компании создадут площадку документального, спортивного и лайфстайл-контента для подписчиков Megogo. Об этом сообщает пресс-служба Discovery.

Зрители смогут смотреть шоу от брендов Discovery Channel, TLC, Animal Planet, ID, Discovery Science, Food Network, Travel Channel и Eurosport.

«Мы всегда стремимся предоставлять пользователям качественный контент. И очень гордимся тем, что запускаем Discovery+ – сервис с невероятным развлекательным контентом и большим каталогом, в котором даже самые требовательные зрители найдут для себя что-то интересное и полезное. С нетерпением ждем запуска в декабре 2020 года», — прокомментировал директор по стратегическому развитию Megogo Иван Шестаков.

Напомним, Megogo Live покажет цикл «Фантастичні українці».

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Фото: Discovery

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