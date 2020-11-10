ПТП снялся в сериале «Родня» для «1+1»

Скоро на телеканале «1+1» состоится премьера нового сериала «Родня» со звездой драмеди «Худшая подруга» Клавдией Дрозд в одной из главных ролей.

Сериал рассказывает о жизни жителей маленького украинского городка, которая изменилась после возвращения столичного бизнесмена Артема в родные края. Роли в сериале играют актеры аудитории «1+1» и звезды. В частности, известно, что в проекте снялся украинский продюсер, артист и шоумен ПТП (Потап), сообщает пресс-служба телеканала.

«Мой герой — бизнесмен, которого очень драйвит возможность захватить львиную долю бизнеса, — прокомментировал ПТП. — Он постоянно занимается саморазвитием и навязывает это все своим сотрудникам. Скорее всего, это собирательный образ всех деятелей, которых в интернете множество. Я сам такой, к тому же знаю много подобных бизнесменов, коучей, мотивированных людей, которые готовы делать все, когда их что-то драйвит. Поэтому мне было легко вжиться в эту роль. Но мой персонаж — антигерой, который борется за материальное. А я в своей жизни стараюсь делать все ради добра и радости».

Роли в комедии также исполняют актриса «Великих Вуйок» Инна Приходько, актер фильмов «Черкассы», «Круты 1918» и сериала «Доктор Вера» Евгений Ламах, Елена Узлюк, Гавриил Федотов, Валерий Астахов, Алексей Череватенко, Леся Самаева, Алексей Смолка, Елена Оларь, Екатерина Кистень и другие.

Над производством продукта по заказу «1+1» работает компания SPACE Production.

Продюсерами сериала от канала «1+1» выступают Максим Кривицкий, Алена Еремеева и Дарина Жукова. Генеральные продюсеры от SPACE Production — Дарья Легони-Фиалко и Екатерина Ласкари. Режиссер-постановщик — Сергей Щербин, оператор-постановщик — Антон Вербин.

Напомним, 19 октября на «1+1» стартовал сериал «СидОренко-СидорЕнко».

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Фото: пресс-служба «1+1»

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