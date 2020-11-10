«Джокер» возвращается в кинотеатры

В повторный прокат выходит фильм режиссера Тодда Филлипса «Джокер». Об этом 5 ноября сообщила на своей странице в Facebook «Warner Bros. Pictures. Украина».

«Добрая улыбка комика Артура изменится на ужасную гримасу Джокера … Один из лучших фильмов прошлого года возвращается на большие экраны ровно через неделю», – сказано в сообщении.

Напомним, премьера картины состоялась осенью 2019-го. Фильм рассказывает о трагической судьбе Артура Флека, которому суждено стать преступником-психопатом в клоунском гриме. Роль Джокера исполнил актер Хоакин Феникс, получивший в итоге за нее Оскар. В украинском прокате фильм собрал 100 млн грн.

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Фото: Warner Bros.

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