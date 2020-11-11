Компания SES празднует 20-летие своей деятельности в Украине

В этом году компания SES празднует юбилей своей деятельности в Украине. Пресс-служба компании поделилась инфографикой с ключевыми событиями в истории SES:
SES – спутниковый оператор в Украине. Компания управляет 54 спутниками широкого покрытия на геостационарных орбитах и 20 спутниками с высокой пропускной способностью на средних околоземных орбитах.
Напомним, ранее мы писали, что SES расширяет технологическую экосистему O3b mPOWER за счет партнерства с модемными платформами.
Читайте также:
SES будет сотрудничать с Gilat и ST Engineering iDirect
SES запустит свои спутники с помощью SpaceX
Спутниковый оператор SES запускает канал о коронавирусе
Фото: Mediasat
Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!