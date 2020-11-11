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Компания SES празднует 20-летие своей деятельности в Украине

от Telekritika
От Telekritika 397
Главная Новости Компания SES празднует 20-летие своей деятельности в Украине

Спутниковый оператор отчитался о своих ключевых событиях.

В этом году компания SES празднует юбилей своей деятельности в Украине. Пресс-служба компании поделилась инфографикой с ключевыми событиями в истории SES:

SES – спутниковый оператор в Украине. Компания управляет 54 спутниками широкого покрытия на геостационарных орбитах и 20 спутниками с высокой пропускной способностью на средних околоземных орбитах.

Напомним, ранее мы писали, что SES расширяет технологическую экосистему O3b mPOWER за счет партнерства с модемными платформами.

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Фото:  Mediasat

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