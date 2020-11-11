В октябре новостники существенно увеличили свои аудитории — Kantar

Kantar CMeter опубликовал рейтинг популярніх сайтов за октябрь 2020-го. Согласно данным проекта, в предыдущем месяце большинство новостных порталов существенно увеличили свои аудитории.
Самыми популярными новостными ресурсами были: Pravda.com.ua, Nv.ua, Unian.net, 24tv.ua, Gordonua.com, Tsn.ua, Korrespondent.net.
Украинцы также активно посещали сайты ВУЗов в связи с началом учебного года и переходом на дистанционное обучение. Об этом свидетельствует увеличение охвата домена вузов Украины Edu.ua, сообщает Kantar.
Маркетплейсам и интернет-магазинам удалось сохранить внимание украинцев, которые активно интересовались товарами на Rozetka.com.ua, Prom.ua, Olx.ua, Ria.com, Allo.ua и Bigl.ua. Также в рейтинг самых популярных сайтов Украины вернулся Сomfy.ua.
Лидерами остаются Google, Youtube, Facebook.
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Фото: unsplash