TikTok просит суд пересмотреть действия администрации Трампа относительно сервиса

Компания TikTok подала петицию в Апелляционный суд США с требованием пересмотреть действия Комитета администрации Трампа по иностранным инвестициям в США (CFIUS). Причина, по словам компании, заключается в том, что комитет уже несколько недель не слышал о приближающемся крайнем сроке для материнской компании ByteDance по продаже активов США по соображениям национальной безопасности. Об этом пишет The Verge.

Согласно указу Трампа, сервис должен быть закрыт 12 ноября, если он не был приобретен американской компанией. TikTok заявляет, что подал заявку на 30-дневное продление, которое было разрешено CFIUS, но не получил никаких сообщений по этому поводу.

«Сегодня, с приближением крайнего срока CFIUS 12 ноября и без продления, у нас нет другого выбора, кроме как подать петицию в суд, чтобы защитить наши права и права наших более чем 1500 сотрудников в США. Мы по-прежнему привержены работе с администрацией — как и все это время — для решения поднятых ею вопросов, но наша юридическая проблема сегодня — это защита, чтобы эти обсуждения могли состояться», — заявляет компания.

ByteDance согласилась продать часть своего бизнеса в США в рамках сложной сделки, включая Oracle и Walmart, которую президент Трамп одобрил в сентябре. Но сделка так и не была санкционирована китайским правительством, и с тех пор она находится в подвешенном состоянии.

Напомним, TikTok стал вторым по популярности приложением для подростков в США.

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Фото: TikTok

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