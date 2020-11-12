Регулятор хочет установить владельцев ряда компаний группы 1+1 media

Национальный совет по вопросам телерадиовещания 12 ноября назначил внеплановые безвыездные проверки 12 лицензиатам группы 1+1 media в связи с полученными обращениями и распространенной в СМИ информацией о конечных бенефициарных владельцах этих компаний. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Внеплановые проверки лицензиатам назначены в ответ на обращение исполнительного директора общественной организации «Центр противодействия коррупции» Дарьи Каленюк и коллективного обращения общественных организаций «Институт массовой информации», «Детектор медиа», «Институт демократии им. Пилипа Орлика». Из обращений, а также из распространенной в СМИ информации Нацсовету стало известно, что конечным бенефициарным владельцем BOLVIK VENTURES LTD (ООО «БОЛВИК Венчерз ЛТД») является гражданка Украины Оксана Марченко. Однако в отчетной информации о структуре собственности этих компаний, которая была подана в Нацсовет, по состоянию на 31 декабря 2019 года владельцем BOLVIK VENTURES LTD с долей 100% через Menealos Sazos указан Игорь Суркис. В этом усматриваются признаки нарушений лицензиатами требований части четвертой статьи 12 и пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании».

С целью изучения всех обстоятельств регулятор назначил внеплановые безвыездные проверки таким лицензиатам:

ООО «ТРК «Студия 1+1» (логотип «1+1»);

(логотип «1+1»); ЗАО «Телекомпания «ТЕТ» (логотип «ТЕТ»);

(логотип «ТЕТ»); ООО « Гравіс-кіно » (логотип «2+2»);

(логотип «2+2»); ООО « РЄАЛ ІСТЕЙТ-ТВ » (спутниковое телевидение — логотип «Бигуди»; многоканальное телевидение — логотип «2+2»);

(спутниковое телевидение — логотип «Бигуди»; многоканальное телевидение — логотип «2+2»); ООО «ТРК «Жиса» (логотип «2+2 Жиса»);

(логотип «2+2 Жиса»); ООО «ТАК ТВ+» (логотип «2+2 Николаев»);

(логотип «2+2 Николаев»); ООО «Компан і я ИРТК «ТОР» (логотип «2+2 ТОР»);

(логотип «2+2 ТОР»); ООО «ТРК «ТБ Стимул» (логотип «2+2 ТВ-СТИМУЛ»);

(логотип «2+2 ТВ-СТИМУЛ»); ООО «ТРК «S -ТЕТ» (эфирное телевидение логотип «2+2 S-ТЕТ »; многоканальное телевидение – логотип «УНІАН.Харків»);

(эфирное телевидение логотип «2+2 S-ТЕТ »; многоканальное телевидение – логотип «УНІАН.Харків»); ООО «ТРК «Алекс ТВ» (логотип «УНІАН.Запоріжжя»);

(логотип «УНІАН.Запоріжжя»); ООО «ТРК «Кварц» (многоканальное телевидение – логотип «УНІАН.Нікополь»; эфирное телевидение – логотип «К, Кварц»);

(многоканальное телевидение – логотип «УНІАН.Нікополь»; эфирное телевидение – логотип «К, Кварц»); ООО «ТРК «ТЕТ-Дніпропетровськ» (логотип «УНИАН.Дніпро»).

Проверки должны пройти в период с 26 ноября по 10 декабря 2020 года. После их проведения и выяснения всех обстоятельств Национальный совет примет соответствующие решения. Кроме того, регуляторный орган обязал компании до 1 декабря этого года предоставить обновленную информацию о структуре собственности и актуальные документы, подтверждающие принадлежность иностранным юридическим или физическим лицам корпоративных прав в субъекте информационной деятельности.

Пресс-служба 1+1 media пообещала предоставить свой комментарий после проведения проверок.

Напомним, ранее регулятор назначил девяти спутниковым и местным телекомпаниям внеплановые проверки, опираясь на результаты мониторинга соблюдения телерадиоорганизациями требований законодательства по освещению избирательной кампании.

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Фото: Александра Йорк

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