Филипп Ильенко избран главой правления Украинской киноакадемии

12 ноября состоялось первое онлайн-заседание правления Украинской киноакадемии в обновленном составе. Во время заседания был избран новый председатель правления, а также рассмотрен Регламент V Национальной кинопремии, сообщает пресс-служба.

По решению членов правления должность председателя занял Филипп Ильенко.

Ильенко – продюсер и актер. В 2008-2014 годах был директором ООО «Ильенко Фильм». С 2014 до 2019 года занимал должность председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино. Соучредитель и член правления ОО «Нарешті», которая занимается организацией кинофестиваля «Открытая ночь». Продюсер художественных фильмов «Молитва за гетмана Мазепу. Новая версия» и «Толока».

Срок полномочий членов и председателя правления составляет два года.

Напомним, недавно был объявлен обновленный состав правления и наблюдательного совета Украинской киноакадемии.

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Фото: Украинская киноакадемия

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