КиноНовости

Филипп Ильенко избран главой правления Украинской киноакадемии

от Telekritika
От Telekritika 475
Главная Кино Филипп Ильенко избран главой правления Украинской киноакадемии

На первом заседании правления, собравшегося в обновленном составе.

12 ноября состоялось первое онлайн-заседание правления Украинской киноакадемии в обновленном составе. Во время заседания был избран новый председатель правления, а также рассмотрен Регламент V Национальной кинопремии, сообщает пресс-служба.

По решению членов правления должность председателя занял Филипп Ильенко.

Ильенко – продюсер и актер. В 2008-2014 годах был директором ООО «Ильенко Фильм». С 2014 до 2019 года занимал должность председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино. Соучредитель и член правления ОО «Нарешті», которая занимается организацией кинофестиваля «Открытая ночь». Продюсер художественных фильмов «Молитва за гетмана Мазепу. Новая версия» и «Толока».

Срок полномочий членов и председателя правления составляет два года.

Напомним, недавно был объявлен обновленный состав правления и наблюдательного совета Украинской киноакадемии.

Читайте также:

Украинская гильдия режиссеров и Украинская киноакадемия обеспокоены «непрозрачностью» результатов 14-го питчинга Госкино
Американская киноакадемия обновила правила для претендентов на «Оскар»
Украинская киноакадемия и DzygaMDB запускают проект «Сценарный питчинг»

Фото: Украинская киноакадемия

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

«1+1» огласил дату премьеры нового сезона «СидОренко-СидорЕнко» 

13.10.2020

Издательство Vivat печатает 15 тыс. экземпляров книг о...

22.10.2020

На Apple TV+ выйдет новостное шоу от ведущего...

28.10.2020

Apple запустила круглосуточный музыкальный канал

21.10.2020

Прибыль Microsoft выросла на треть

29.10.2020

К команде «Апостроф TV» присоединилась ведущая Татьяна Иванская

29.10.2020

Нацсовет отреагировал на трансляцию встречи Медведчука с Путиным

16.10.2020

Канал «Украина» покажет премьеру сериала «Шуша»

03.11.2020

На Донбассе журналиста избили битой

03.11.2020

«Планета кино» покажет все части «Гарри Поттера»

28.10.2020
Avatar