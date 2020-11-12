ТРК из Запорожской области проверят из-за ретрансляции канала «Наш»

12 ноября Нацсовет по вопросам телерадиовещания на основе предварительно проведенного мониторинга назначил ООО «ТРК «МТВ-ПЛЮС» (логотип «МТВплюс»), пгт. Мирное Запорожской области, безвыездную внеплановую проверку. Основанием стали нарушения Закона Украины «О телевидении и радиовещании» в части соблюдения программной концепции вещания и информирования о своих выходных данных. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Мониторинг Нацсовет провел 30 сентября и зафиксировал, что телекомпания уменьшила долю программ собственного производства (с 4 ч. 30 мин. до 2 ч. 48 мин. 40 сек. в сутки), объем развлекательных передач (с 2 ч. 51 мин. до 1 часа. 20 мин. в сутки), объем фильмопоказа (с не менее 10 ч. 10 мин. до 26 мин. 05 сек. в сутки). Изменен формат вещания: по лицензии предусмотрен развлекательно-информационный формат с фильмопоказом, а фактически был информационно-аналитический. Также зафиксировали непредусмотренную лицензией на вещание ретрансляцию программы ООО «НАШ 365» (логотип «Наш»), общим объемом 19 час. 30 мин. 05 сек. в сутки. Однако лицензией на вещание ООО «ТРК «МТВ-ПЛЮС» предусмотрена ретрансляция только программы ООО «Солар медиа» (логотип «Сонце») общим объемом не более 19 ч. 30 мин. в сутки.

Законодательство обязывает телерадиоорганизации сообщать свои выходные данные (наименование, позывные, логотип или эмблему). В эфире лицензиата при ретрансляции программы ООО «НАШ 365» (в течение 19 ч. 30 мин. 05 сек.) зафиксировано наличие одновременно двух логотипов: «МТВплюс» и не предусмотренный лицензией на вещание логотип «Наш».

Проверку проведут в период с 1 по 18 декабря 2020 года. Также регулятор обязал телерадиокомпанию предоставить ряд документов, касающихся показа и производства программ и передач.

Напомним, 12 ноября Нацсовет назначил внеплановые безвыездные проверки 12 лицензиатам группы 1+1 media.

Читайте также:

Фото: Нацсовет

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!