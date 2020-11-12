Нацсовет направит в суд протоколы в отношении четырех вещателей

На заседании 12 ноября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял ряд решений по лицензиатам, которых внепланово проверяли на соблюдение избирательного законодательства. Из-за нарушения порядка ведения предвыборной агитации составлены протоколы об административных нарушениях телеканалами «Интер», «Z ZIK», «ВТВ плюс» и радиостанцией «Z радио 106,1 FM», они будут направлены в суд. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Телеканалы «Интер» и «Z ZIK» транслировали сюжеты, которые содержали скрытую предвыборную агитацию с использованием символики политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Телеканал «Интер» демонстрировал партийную символику 12 октября 2020 года в 20:27 в информационной передаче «Подробности» в рубрике «Выборы-2020» в сюжете, посвященном возложению цветов к дому профсоюзов в Одессе членами партии Юрием Бойко и местным кандидатом Михаилом Скориком. В эфире «Z ZIK» скрытая предвыборная агитация фиксировалась 16 октября 2020 года в 13:33 во время ток-шоу «13:00» в сюжете о поездке народного депутата Украины Наталии Королевской в ​​Донецкую область для поддержки местного кандидата, представителя организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрея Головаша.

Телеканал «ВТВ плюс» 16 октября в 17:48 демонстрировал (по двум лицензиям) предвыборную агитацию в форме политической рекламы общим объемом 2 мин. 10 сек., не отделив ее от других материалов программы. Распространенная агитация была заказана Херсонской областной организацией политической партии «За майбутнє»; кандидатом на должность Херсонского городского головы Юрием Кирилловым; Херсонской областной организацией политической партии «Общественное движение «Народный контроль»; Херсонской областной организацией политической партии «За майбутнє»; Херсонской областной организацией политической партии «Блок Владимира Сальдо».

Радиостанция «Z радио 106,1 FM» 12 октября в промежуток времени с 17:03 до 17:56 транслировала передачу с предвыборной агитацией (ведущая передачи сообщила слушателям о том, что передача выходит в рамках предвыборной агитации) кандидата на должность Житомирского городского головы Ивана Мартынчука. Трансляцию этой передачи в промежуток времени с 17:20 до 17:21 прервали отделенной политической рекламой другого кандидата на должность городского головы Наталией Леонченко и песенным материалом, который не касается избирательного процесса.

Напомним, ранее регулятор назначил девяти спутниковым и местным телекомпаниям внеплановые проверки, опираясь на результаты мониторинга соблюдения телерадиоорганизациями требований законодательства по освещению избирательной кампании.

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Фото: Unsplash

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