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В новом выпуске «Вечернего Квартала» отпразднуют 25-летие «1+1»

от Telekritika
От Telekritika 344
Главная Новости В новом выпуске «Вечернего Квартала» отпразднуют 25-летие «1+1»

На шоу придут украинские звезды.

В субботу в 20:20 на канале «1+1» состоится премьера нового выпуска «Вечернего Квартала». Традиционно «кварталовцы» представят шутки на актуальные темы из жизни страны, а на сцене появятся популярные звезды украинского шоу-бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба «1+1».

В этом году канал празднует 25-летие, не менее 8 из них тесно связаны со студией «Квартал 95». За это время между коллективами сложились дружеские отношения, а зрители канала получают юмористические проекты производства студии.

Команда студии «Квартал 95» специально к юбилею канала подготовила особенный номер в новом выпуске «Вечернего квартала». «Пока идут «плюсы», ты не один», — поется в песне, которую исполнят «кварталовцы», вспоминая любимые проекты телеканала. В рамках праздничного номера на сцену выйдут популярные звезды «1+1», среди них — ведущие «Сніданку з 1+1» Руслан Сеничкин и Людмила Барбир, актеры студии «Квартал 95», Влад Яма, Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая, Екатерина Кухар, актрисы «Женского Квартала» Вера Кекелия, Ирина Сопонару, Марта Адамчук. Кроме того, Евгений Кошевой во время этого номера расскажет, почему на самом деле канал «1+1» имеет именно такое название.

Среди приглашенных звездных гостей нового выпуска «Вечернего Квартала» станут заслуженный артист Украины Сергей Михалок с оркестром «Ляпис 98», которые представят песню «Ты кинула», а также Тина Кароль.

Напомним, 11 ноября студия «Квартал 95» сообщила о начале съемок комедийной мелодрамы «Спасти маму».

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Фото: «Квартал 95»

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