ТРК «Клуб-ТВ» назначили внеплановую проверку из-за логотипа «Odesa Live»

Национальный совет по вопросам телерадиовещания назначил внеплановую выездную проверку ООО «Телерадиокомпания Клуб-ТВ», г. Одесса (многоканальное вещание, логотип «GTV»), в связи с зафиксированными признаками нарушений условий лицензии и норм действующего законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Мониторинг, проведенный 2 сентября 2020 года, зафиксировал, что телеканал вещает с логотипом «Odesa Live». Согласно условиям лицензии в эфире этого вещателя должен быть логотип «GTV».
Напомним, ранее Нацсовет уже назначал внеплановую проверку этому же вещателю по факту этого же нарушения.
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Фото: Odesa Live
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