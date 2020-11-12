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Нацсовет объявил предупреждения «Радіо Кривбас» и каналу «UА: Культура»

от Telekritika
От Telekritika 300
Главная Новости Нацсовет объявил предупреждения «Радіо Кривбас» и каналу «UА: Культура»

Вещатели нарушили условия лицензии.

12 ноября Национальный совет по вопросам телерадиовещания рассмотрел результаты проверок деятельности двух лицензиатов — АО «НОТУ», г. Киев (логотип «UА: Культура») и ООО «Радіо Кривбас», г. Кривой Рог (позывные «Радіо Кривбас»). На их основании регулятор решил применить к вещателям санкцию «объявление предупреждения», сообщает пресс-служба.

Проверка Нацсовета подтвердила наличие нарушений в деятельности телеканала, зафиксированных мониторингом 11 мая и в период с 17 по 23 августа 2020 года. В эти дни лицензиат уменьшил объем национального аудиовизуального продукта, который в соответствии с законом должен составлять в эфире телерадиоорганизаций не менее 50%. Кроме этого, телеканал не придерживался условий лицензии в части программной концепции, уменьшил общий объем вещания, а в определенные промежутки времени вовсе не вел его.

Во время проверки «Радіо Кривбас» Нацсовет обнаружил, что 4 февраля 2020 года радиостанция транслировала программы собственного производства и национальный аудиовизуальный продукт в меньшем объеме, чем это предусмотрено его лицензией.

В течение месяца со дня принятия этих решений лицензиаты обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Напомним, регулятор направит в суд протоколы в отношении четырех вещателей, которые допустили нарушения во время избирательной кампании.

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Фото: Александра Йорк

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