На каналах Kyiv.Live и Odesa.Live сменилось руководство

Алексей Семенов и Евгения Захарова ушли с телеканалов Kyiv.Live и Odesa.Live, которые принадлежат киевскому застройщику и народному депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадиму Столару. Вместо них управлением каналами сейчас занимаются партнеры Института когнитивного моделирования Светлана Павелецкая, Дмитрий Царенко и Виктор Березенко. Об этом сообщает «Детектор медиа».

Источники издания сообщили, что сейчас каналами фактически руководит Светлана Павелецкая, она перестраивает их, занимается контентом. Комментируя эту информацию, Павелецкая сказала: «Мы втроем – я, Дмитрий Царенко и Виктор Березенко — выполняем сейчас управленческие функции. Просто я пишу письма на всех сотрудников, поэтому они решили, что это я одна».

По ее словам, Алексей Семенов и Евгения Захарова оставили Kyiv.Live и Odesa.Live в начале ноября, тогда же команда Института когнитивного моделирования приступила к развитию каналов. «Насколько я понимаю, у них был контракт с владельцем на запуск продукта. Они его запустили и сейчас его нужно развивать. Они вернулись к своим делам, которые у них были, а мы приняли у них дела и сейчас будем здесь все строить», — рассказала Павелецкая.

По информации «Детектор медиа» у холдинга уже есть новый операционный директор. Им стал Дмитрий Зубко, который ранее был операционным директором телеканала ТЕТ и компании «1+1 Продакшн». Также Павелецкая анонсировала, что на следующей неделе будут объявлены имена руководителей направлений телевидения и digital.

Напомним, Нацсовет назначил внеплановую проверку ТРК «Клуб-ТВ» из-за вещания под логотипом «Odesa Live».

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Фото: Kyiv.Live

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