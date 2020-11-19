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Рабочая группа Нацсовета проанализировала, как освещали второй тур выборов

от Telekritika
От Telekritika 542
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Трем вещателям назначат внеплановые проверки.

19 ноября в Национальном совете по вопросам телерадиовещания состоялось заседание рабочей группы по надзору за соблюдением СМИ требований законодательства по освещению избирательной гонки. Заседание было посвящено второму туру местных выборов, который проходил в нескольких городах страны. По результатам мониторинга общенациональных спутниковых информационных телерадиокомпаний трем лицензиатам будут назначены внеплановые проверки. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Мониторинг проводили с 10 по 15 ноября. В эфире ООО «ТРК «Новые коммуникации» (Z ZIK) 13.11.2020 в 14:37 зафиксировали трансляцию передачи с участием кандидата в мэры Николаева от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Владислава Чайки, высказывания которого содержали предвыборную агитацию. В тот же день на телеканале был показан сюжет с участием народных депутатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Николая Скорика о поддержке кандидата в мэры Одессы Николая Скорика, звучал призыв голосовать за него на выборах.

Телерадиокомпания «112 — ТВ» («112 Украина») 13 ноября также показала сюжеты с участием кандидата в мэры Одессы Скорика и кандидата в мэры Николаева Чайки.

В эфире ЗАО «Телеканал «Интер» 13 ноября в информационной передаче «Подробности недели» зафиксировали трансляцию сюжета, посвященного второму туру выборов в Одессе при участии членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестора Шуфрича, Наталии Королевской, Юрия Бойко и Николая Скорика. Члены партии прибегали к агитации, демонстрировалась символика партии: плакат на заднем фоне с надписью «Голосуй за нового мэра! Голосуй за Николая Скорика».

По мнению членов рабочей группы, в сюжетах имеются признаки нарушения Избирательного кодекса Украины. Поэтому было решено назначить телеканалам Z ZIK, «112 Украина» и «Интер» внеплановые проверки с составлением административных протоколов.

Напомним, Нацсовет направит в суд протоколы в отношении четырех вещателей, которые допустили нарушения во время избирательной кампании.

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Фото: Александра Йорк

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