В Киевской области разоблачили пирата

Сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Киевской области совместно со следователями Киево-Святошинского отдела полиции уличили мужчину в нарушении положений Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах». Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Установлено, что 36-летний житель Кировоградской области создал и администрировал веб-ресурс, где оказывал доступ к просмотру мультфильмов украинского и иностранного производства. Разрешений от кинокомпаний на такую ​​деятельность у фигуранта не было. Предварительно установлено, что в результате противоправных действий правообладателям нанесен ущерб на сумму более 1 млн грн.

Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта и изъяли компьютерную технику, которая содержит доказательства причастности к совершению уголовного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит правонарушителю – лишение свободы на срок до шести лет. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, Киберполиция изъяла серверы у жителя Кировоградской области. Ущерб от организованной им незаконной ретрансляции телеканалов оценили в сумму более 7 млн грн.

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Фото: Unsplash

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