НовостиТВ

На СТБ стартует новый реалити-проект «Свадебные драмы»

от Telekritika
От Telekritika 584
Главная Новости На СТБ стартует новый реалити-проект «Свадебные драмы»

Премьера – 20 ноября.

20 ноября, в 15:30 на телеканале СТБ состоится премьера скриптед-реалити «Свадебные драмы». Об этом сообщается на сайте канала.

«Свадебные драмы» — проект о важном событии в жизни каждой девушки — дне свадьбы. Каждый эпизод — это отдельная история любви. Когда, казалось бы, все решено и понятно, случаются самые неожиданные вещи: конфликт родителей жениха и невесты, измена будущего мужа или смс от бывшего. «Выдержит ли любовь все эти испытания, и будет ли свадьба?» — интригуют авторы шоу.

Напомним, телеканал СТБ и Starlight Production работают над 8-серийной мелодрамой «Объятия лжи».

Читайте также:

СТБ покажет новую мелодраму Татьяны Гнедаш
СТБ подготовил премьеру мелодрамы «Продается дом с собакой»
На СТБ состоится премьера сериала «Отпуск в сосновом лесу»

Фото: СТБ

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Телеканал «2+2» покажет матч «Динамо» — «Шахтер»

06.11.2020

«Холостячка» запускает прямые эфиры в Instagram

23.10.2020

Журналистам Bihus.Info арестовали счета

13.11.2020

Ирина Цилык отказалась от звания заслуженного деятеля искусств

11.11.2020

Чи є в Україні справжні новини, або як...

21.10.2020

«Захар Беркут» продали в Нидерланды, а «Пульс» —...

06.11.2020

Объявлены лауреаты третьей национальной кинопремии «Киноколо»

23.10.2020

Компания Facebook увеличила выручку благодаря рекламе

30.10.2020

Reddit разрешит сотрудникам работать удаленно

28.10.2020

Скоро пройдет суперфинал шоу «Маскарад»

06.11.2020
Avatar