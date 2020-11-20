На СТБ стартует новый реалити-проект «Свадебные драмы»

20 ноября, в 15:30 на телеканале СТБ состоится премьера скриптед-реалити «Свадебные драмы». Об этом сообщается на сайте канала.

«Свадебные драмы» — проект о важном событии в жизни каждой девушки — дне свадьбы. Каждый эпизод — это отдельная история любви. Когда, казалось бы, все решено и понятно, случаются самые неожиданные вещи: конфликт родителей жениха и невесты, измена будущего мужа или смс от бывшего. «Выдержит ли любовь все эти испытания, и будет ли свадьба?» — интригуют авторы шоу.

Напомним, телеканал СТБ и Starlight Production работают над 8-серийной мелодрамой «Объятия лжи».

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Фото: СТБ

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