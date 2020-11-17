НовостиСериалыТВ

СТБ покажет мелодраму «Объятия лжи»

от Telekritika
От Telekritika 536
Главная Новости СТБ покажет мелодраму «Объятия лжи»

Производство Starlight Production

Телеканал СТБ и Starlight Production работают над 8-серийной мелодрамой «Объятия лжи».  Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Мелодрама расскажет об истории любви Тимура и Наны, которые разлучились на 20 лет.

«Идея истории проста: любую ошибку, любой поступок, любую вину, даже, казалось бы, самую страшную, можно искупить только одним способом – любовью. Каждый персонаж пройдет личный путь для того, чтобы в конце обрести свое: кто-то – долгожданный покой, кто-то – истинную любовь, кто-то – наказание», – рассказывает автор идеи и креативный продюсер сериала Оксана Калитюк.

«Главная героиня, Нана – идеальная женщина, у которой̆ есть все. Но вскоре мы понимаем, что это женщина с глубоко израненной душой, заложница мучительной тайны прошлого. У нас все персонажи красивые и чопорные. Казалась бы, в их жизнях все безупречно, но внутри этого «Мадридского двора» кипят сумасшедшие страсти! У каждого из героев любовь не на жизнь, а на смерть. Всех связывает одно преступление, но как и кто к нему причастен? Эта тайна способна разрушить жизнь каждого из них», — прокомментировала генеральный̆ продюсер проекта Галина Балан-Тимкина.

В ролях:  Алина Сергеева, Дмитрий Ульянов, Александр Кобзарь, Яков Кучеревский, Александр Наумов, Даша Грачева, Анна Адамович, Леся Островская, Ольга Морозова, Ирина Мельник и др.

Премьера проекта в эфире СТБ запланирована в декабре в слоте «СТБ-сериал» – по будням в 20:15. 

Напомним, 18 ноября в 20:15 на СТБ стартует четырехсерийная мелодрама «Второй шанс на первую любовь».

Читайте также:

СТБ покажет новую мелодраму Татьяны Гнедаш
СТБ подготовил премьеру мелодрамы «Продается дом с собакой»
На СТБ состоится премьера сериала «Отпуск в сосновом лесу»

Фото: СТБ

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Стало известно имя первого звездного детектива шоу «Маска»

17.11.2020

ТРК «Клуб-ТВ» назначили внеплановую проверку из-за логотипа «Odesa...

12.11.2020

Вышел трейлер военной драмы Зазы Буадзе

29.10.2020

Автор и сценарист студии «Квартал 95» стал участником...

22.10.2020

Двум радиовещателями объявлено предупреждение за нарушения в дни...

29.10.2020

На «Первый Деловой» телеканал возвращаются итоговые выпуски новостей

03.11.2020

В Украине в тренде физическая агрессия в адрес...

02.11.2020

Юлия Мендель прокомментировала свое фото с лентой Russia...

02.11.2020

Нацсовет объявил предупреждения «Радіо Кривбас» и каналу «UА:...

12.11.2020

«Сегодня» готовит ряд спецсобытий к президентским выборам в...

02.11.2020
Avatar