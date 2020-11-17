СТБ покажет мелодраму «Объятия лжи»

Телеканал СТБ и Starlight Production работают над 8-серийной мелодрамой «Объятия лжи». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Мелодрама расскажет об истории любви Тимура и Наны, которые разлучились на 20 лет.

«Идея истории проста: любую ошибку, любой поступок, любую вину, даже, казалось бы, самую страшную, можно искупить только одним способом – любовью. Каждый персонаж пройдет личный путь для того, чтобы в конце обрести свое: кто-то – долгожданный покой, кто-то – истинную любовь, кто-то – наказание», – рассказывает автор идеи и креативный продюсер сериала Оксана Калитюк.

«Главная героиня, Нана – идеальная женщина, у которой̆ есть все. Но вскоре мы понимаем, что это женщина с глубоко израненной душой, заложница мучительной тайны прошлого. У нас все персонажи красивые и чопорные. Казалась бы, в их жизнях все безупречно, но внутри этого «Мадридского двора» кипят сумасшедшие страсти! У каждого из героев любовь не на жизнь, а на смерть. Всех связывает одно преступление, но как и кто к нему причастен? Эта тайна способна разрушить жизнь каждого из них», — прокомментировала генеральный̆ продюсер проекта Галина Балан-Тимкина.

В ролях: Алина Сергеева, Дмитрий Ульянов, Александр Кобзарь, Яков Кучеревский, Александр Наумов, Даша Грачева, Анна Адамович, Леся Островская, Ольга Морозова, Ирина Мельник и др.

Премьера проекта в эфире СТБ запланирована в декабре в слоте «СТБ-сериал» – по будням в 20:15.

Напомним, 18 ноября в 20:15 на СТБ стартует четырехсерийная мелодрама «Второй шанс на первую любовь».

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Фото: СТБ

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