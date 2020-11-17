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У ВРК появилось новое направление

от Telekritika
От Telekritika 758
Главная ТВБизнес У ВРК появилось новое направление

Ukrainian clients abroad promotion.

Всеукраинская рекламная коалиция большинством голосов приняла решение создать новое направление развития ‒ Ukrainian clients abroad promotion. Руководителем направления стал новоизбранный член Наблюдательного совета ВРК, СЕО холдинга NCG (Nostra Communications Group) Дмитрий Кутовой. Об этом сообщает пресс-служба ВРК.

Новое направление в рамках ВРК сформировано, чтобы облегчить продвижение рекламных кампаний украинского рекламодателя на зарубежных рынках, сделать этот процесс более эффективным и прогнозируемым, сказано в релизе.

«Мы планируем собирать, анализировать и доносить в удобной для восприятия форме критически важную и полезную информацию, а также развивать сотрудничество ВРК с другими организациями и структурами, которые могут поспособствовать улучшению условий для украинских рекламодателей на международной арене», –прокомментировал руководитель Ukrainian clients abroad promotion Дмитрий Кутовой.

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Фото: Unsplash

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